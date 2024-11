Chroni przed cukrzycą i wrzodami. Najlepsza na odchudzanie

Oprac.: Magdalena Kowalska

Kozieradka to wciąż nieodkryta roślina strączkowa o niezwykłych właściwościach. Jest niezastąpiona w profilaktyce cukrzycy, miażdżycy i chorób układu pokarmowego. Pomaga obniżyć poziom cukru i złego cholesterolu we krwi. Działa regenerująco na błony śluzowe płuc czy żołądka. Zawiera substancje wspierające pracę mózgu i zapobiegające demencji, w tym chorobie Alzheimera. Badania potwierdziły też korzystny wpływ kozieradki na odchudzanie – nie tylko hamuje apetyt, ale spowalnia też wchłanianie cukrów i tłuszczów do organizmu. A to nie wszystkie zalety tych nasion. Sprawdź, czym jest kozieradka, dlaczego warto ją stosować i jak włączyć ją do diety.