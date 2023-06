Spis treści: 01 Co powinno się pić w upały?

02 Ile trzeba wypić wody w upały?

03 Czego nie powinno się pić w upały?

04 Co pić, gdy jest gorąco?

Upał jest meteorologicznym zjawiskiem pogodowym, gdzie temperatura w ciągu dnia potrafi przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Najwyższe temperatury notuje się między godziną 15 a 18, z kolei od godziny 12 do 13 mamy do czynienia z najsilniejszym promieniowaniem ultrafioletowym.

O piciu w trakcie upałów przypomina nam naturalne pragnienie. Woda znika z naszego organizmu podczas pocenia się. Najważniejszą rolę odgrywa to, co pijemy w trakcie upałów, a także w jakiej ilości i odstępach czasowych. Nie możemy natomiast gromadzić wody na zapas, musimy regularnie uzupełniać ją płynami.

Co powinno się pić w upały?

W trakcie upałów musimy zwracać uwagę na skład płynów dostarczanych do organizmu. Nie każdy z nich nawadnia, niektóre mają odwrotny skutek - odwadniają, co jest niekorzystne w trakcie upałów. Co zatem powinno się pić w upały?

W upały powinniśmy pić przede wszystkim wodę mineralną, którą musimy dostarczać do organizmu w czystej postaci, małymi porcjami w krótkich odstępach czasowych. Możemy wzbogacić jej smak o plasterek ogórka lub cytrusa albo o listek mięty. Warto dodać do niej kostki lodu, aby schłodzić napój.

Woda mineralna jest najlepszym rozwiązaniem na upały, ponieważ szybko i skutecznie gasi pragnienie, a także odpowiednio nawadnia organizm. Picie wysoko mineralizowanej wody, w czystej postaci uchroni przed odwodnieniem organizmu i udarem słonecznym.

Ile trzeba wypić wody w upały?

W upały trzeba wypić co najmniej 3 l wody w ciągu dnia, aby uniknąć odwodnienia organizmu. Możemy wypić nawet więcej wody, w zależności od masy ciała i aktywności fizycznej. Warto również, aby pić wodę równomiernie w ciągu 24 h.

Dorosłe osoby powinny dostarczać do organizmu 30 ml wody na 1 kg ciała. Oczywiście zapotrzebowanie rośnie w trakcie aktywności fizycznej lub upałów. Jeśli dana osoba waży 70 kg, to spożycie wody powinno wynosić 2,1 l wody. Podczas upałów zwiększamy jej spożycie do chociażby 3 l.

Zdjęcie Podczas upałów musimy pić wodę, którą można wzbogacić o plasterek cytrusa, ogórka albo o listek mięty. / 123RF/PICSEL

Czego nie powinno się pić w upały?

Niektóre płyny, po które często sięgamy w trakcie upałów, mogą zadziałać na nasz organizm odwadniającą zamiast nawadniającą. Wszystko przez ich skład, który zaspokaja zmysły, a nie gasi rzeczywistego pragnienia. Czego nie powinno się pić w upały?

Słodkie napoje

Słodkie napoje zamiast nawadniać organizm, skutecznie odwadniają go, szczególnie w trakcie upałów. Dzieje się tak ze względu na dużą ilość cukru w składzie. Woda zostaje wyciągana z komórek, aby obniżyć wysokie stężenie cukru.

Kawę pijemy dość często, kiedy robimy się senni. Niestety kofeina zaburza równowagę elektrolitową oraz wypłukuje z organizmu magnez i potas. W konsekwencji może doprowadzić to do zawału lub udaru, jeśli pijemy ją w nadmiarze podczas upałów. Ograniczmy jej spożycie do maksymalnie trzech filiżanek dziennie.

Mocna herbata

W herbacie zawarta jest teina, która podobnie jak kofeina w kawie zaburza równowagę elektrolitową. Właśnie dlatego nie zaleca się picia mocnej herbaty. Zamiast tego warto sięgnąć po herbatę miętową, ponieważ mięta chłodzi organizm.



Alkohol

Alkohol w nadmiarze jest szkodliwy, szczególnie w trakcie upałów. Napoje alkoholowe powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych, przez co zostaje zmniejszona wydolność układu krążenia. W trakcie upałów alkohol odwadnia, co może doprowadzić do udaru.

Zdjęcie Podczas upałów nie pijmy kawy w dużych ilościach. Sięgajmy po maksymalnie trzy filiżanki. / 123RF/PICSEL

Co pić, gdy jest gorąco?

Gdy jest gorąco, możemy również sięgać po inne płyny wraz z wodą. Oczywiście muszą to być napoje, które nawodnią nasz organizm. Co jeszcze oprócz wody można pić w trakcie upałów?

Izotoniki, podobnie jak woda, skutecznie gaszą pragnienie w trakcie upałów, a dodatkowo uzupełniają utracone elektrolity. Warto je pić, gdy jest gorąco, ponieważ utrzymamy odpowiednią równowagę wodno - elektrolitową w naszym organizmie.

Świeżo wyciskane soki

W przeciwieństwie do słodkich soków, te świeżo wyciskane nie mają wysokiego stężenia cukru, a więc warto je pić, gdy jest gorąco. Dodatkowo dostarczają mnóstwo witamin do naszego organizmu.

Sok pomidorowy

W trakcie upałów organizm traci sporo potasu. W soku pomidorowym znajdziemy dużą ilość tego pierwiastka, dlatego warto sięgać po tego typu napój, gdy jest gorąco, najlepiej w schłodzonej wersji.



Kwaśne mleko i przetwory mleczne

Zwykłe mleko nie gasi pragnienia, zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku jego kwaśnej wersji. Jogurty, kefiry czy maślanki dostarczają dużo wody, a dodatkowo można się nimi najeść, dlatego warto je pić, gdy jest gorąco. Kwaśne mleko i przetwory mleczne są bogate w prozdrowotne bakterie, białko oraz tłuszcz.

Zdjęcie Picie świeżo wyciskanych soków zaleca się w trakcie upałów, gdy na zewnątrz jest gorąco. / Picsel / 123RF/PICSEL



