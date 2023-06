Spis treści: 01 Dlaczego warto jeść chłodnik?

02 Jak zrobić pyszny chłodnik?

03 Przepis na chłodnik z buraków

04 Przepis na chłodnik ogórkowy

Dlaczego warto jeść chłodnik?

Chłodnik to nic innego jak zimna zupa, którą chętnie spożywamy latem. Jest lekka, odświeżająca i warzywna. Dostarcza więc wielu niezbędnych składników, które pozytywnie wpływają na działanie organizmu. Wykonuje się je zazwyczaj z surowych warzyw. Dzięki temu zachowują wszystkie witaminy i minerały. Świeże warzywa zawierają również duże ilości błonnika.

Zupa chłodnik zazwyczaj oparta jest na kefirze lub jogurcie naturalnym. Te dwa produkty są świetnymi probiotykami. Pozytywnie wpływają na mikroflorę bakteryjną organizmu, a także odporność.

Reklama

Dodatkowo chłodnik jest niskokaloryczny. Sprawdzi się więc dla osób, które są na diecie odchudzającej. Jego składniki pomogą też wspierać proces odchudzania. Warto jeść chłodnik, gdyż dobrze też działa na układ pokarmowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Poprawi się też kondycja skóry, włosów i paznokci. W zależności od tego, z jakiego dokładnie warzywa zostanie zrobiony, jego wpływ na organizm będzie się odrobinę różnić. Nie zmienia to jednak faktu, że warto go włączyć do swojej diety.

Zdjęcie Chłodnik zazwyczaj oparty jest na kefirze lub jogurcie naturalnym / 123RF/PICSEL

Jak zrobić pyszny chłodnik?

Pyszny chłodnik zrobimy przede wszystkim na mlecznej bazie. Można do tego wybrać, jak już wspomnieliśmy, orzeźwiający jogurt naturalny, kefir, ale także maślankę czy zsiadłe mleko. Ważne są również przyprawy. Najlepiej wykorzystać te, które sami wyhodowaliśmy w przydomowym ogródku lub w doniczce na parapecie. Świeżego, letniego smaku zupie nada klasyczny koperek. Idealnie się skomponuje z chłodnikiem z botwink.

Warto postawić też na dodanie do chłodnika mięty. Przyprawa dodatkowo orzeźwi zupę swoim niepowtarzalny aromatem. Mięta dobrze się będzie komponować ze smakiem świeżego ogórka.

Przepis na chłodnik z buraków

Chłodnik z buraków to najpopularniejsza forma tej zupy. Przez niektórych uważany jest też za najzdrowszy. Do przygotowania chłodnika z buraków potrzebujemy:

1 kefir lub jogurt naturalny

4 duże buraki

1 zielonego ogórka

jajek na twardo

świeży koperek

Buraki gotujemy w delikatnie osolonej wodzie, a następnie odstawiamy do ostudzenia W tym czasie przygotowujemy pozostałe składniki Zielonego ogórka ścieramy na grubych oczkach na tarce, a koperek siekamy Buraki kroimy natomiast w kostkę Do chłodnego wywaru dodajemy warzywa wraz z częścią ziół Dolewamy kefiru bądź jogurt i łączymy ze sobą

Zdjęcie Chłodnik z buraka / 123RF/PICSEL

Chłodnik z buraków podajemy z przekrojonym jajkiem ugotowanym na twardo. Dodatkowo ozdabiamy go resztą koperku, która nam została. Tym sposobem otrzymujemy pyszny, klasyczny chłodnik.

Przepis na chłodnik ogórkowy

Chłodnik ogórkowy przygotowuje się bardzo podobnie do poprzedniego przepisu. Do przygotowania zupy potrzeba:

2 dużych ogórków zielonych

1 kefiru lub jogurtu naturalnego

jajek na twardo

1 ząbku czosnku

koperku

wywaru z marchwi i pietruszki

Zdjęcie Biały chłodnik z ogórkami / Picsel / 123RF/PICSEL

Na początek należy przygotować wywar warzywny, który następnie zostawiamy do wystygnięcia Obrane ogórki ścieramy na tarce z dużymi oczkami, a koperek siekamy Do wywaru dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, ogórki i część koperku Całość zalewamy kefirem lub jogurtem

Chłodnik z ogórków podajemy z jajkiem na twardo. Zupę ozdabiamy koperkiem. Do dekoracji można także wykorzystać listki mięty.

Zobacz również:

Wsyp do kawy dwa produkty. Zmienisz ją w odchudzający napój

Ten "nektar bogów" to witaminowa bomba zdrowia. Idealny dla osób po 50-tce

W mig postawi cię na nogi. Żuj plasterek przez kilka minut