Co na obiad w tym tygodniu? Przepisy dla całej rodziny

Spis treści: 01 Co na obiad? Wyraziste cannelloni ze szpinakiem

02 Co na obiad? Zupa pieczarkowa jak u babci

03 Co na obiad? Pieczona pierś indyka w sosie śliwkowym - przepis Ewy Wachowicz

04 Co na obiad? Pierogi z kaszą gryczaną

05 Co na obiad? Zapiekanka ziemniaczana z groszkiem

06 Co na obiad? Kurczak po tajsku z mango i dynią

07 Co na obiad? Łosoś po szwedzku

Co na obiad? Wyraziste cannelloni ze szpinakiem

Cannelloni ze szpinakiem do doskonała propozycja dla fanów włoskiej kuchni.



Zdjęcie Canelloni ze szpinakiem / 123RF/PICSEL

Składniki

Opakowanie makaronu cannelloni

Szpinak mrożony

1 cebula

2 ząbki czosnku

Opakowanie sera ricotta

50 g passaty pomidorowej

Jajko

parmezan do posypania

pieprz

sól

czerwona papryka w proszku

Cannelloni ze szpinakiem - przygotowanie

Pokrojone cebulę i czosnek podsmaż na patelni i duś kwadrans z passatą pomidorową. Dopraw do smaku. Rozmrożony i odsączony szpinak wymieszaj z ricottą, jajkiem, solą i gałką. Tym farszem napełnij makaronowe rurki. Ułóż je w naczyniu do zapiekania i polej sosem pomidorowym. Piecz ok. pół godziny w 180 stopniach. Na ostatnie 5 minut w piekarniku możesz posypać z wierzchu cheddarem, parmezanem lub innym serem.

Reklama

Polecamy: Aksamitny sernik w czekoladzie

Co na obiad? Zupa pieczarkowa jak u babci

Zupa pieczarkowa - aromatyczna, smakowita i sycąca.

Zdjęcie Talerz gorącej zupy pieczarkowej zaspokoi pierwszy głód / 123RF/PICSEL

Składniki

150 g pieczarek

1 cebula

1 marchewka

1 pietruszka

kawałek białej części pora

3-4 liści kapusty pekińskiej

1 kość schabowa z mięsem

2 ziarenka ziela angielskiego

2 listki laurowe

sól, pieprz

dowolna zielenina

200 g makaronu (spaghetti, nitki)

Zupa pieczarkowa - przygotowanie

1. Kość schabową umieszczamy w garnku razem z obraną i pokrojoną marchewką oraz pietruszką. Dodajemy ziele angielskie, listki laurowe, kawałek pora pokrojony w plasterki oraz porwaną na kawałki kapustę pekińską. Zalewamy 1,5 l wody i zagotowujemy.

2. Cebulę kroimy w plasterki, podsmażamy i dodajemy do gotującego się wywaru na zupę pieczarkową.



3. Makaron gotujemy osobno, w osolonym wrzątku według przepisu podanego na opakowaniu. Dowiedz się, jak ugotować makaron , by był idealny!

4. Pieczarki obieramy, myjemy i kroimy w plasterki. Dodajemy do wywaru, gdy warzywa będą miękkie. Gotujemy całość jeszcze ok. 20 min. Doprawiamy solą i pieprzem, dodajemy zieleninę oraz ugotowany makaron.

5. Pyszna zupa pieczarkowa jest gotowa - smacznego!

Sprawdź też: Zupa pomidorowa z boczkiem

Co na obiad? Pieczona pierś indyka w sosie śliwkowym - przepis Ewy Wachowicz

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Pieczona pierś indyka w sosie śliwkowym Polsat

Co na obiad? Pierogi z kaszą gryczaną

Smaczne, sycące i zdrowe - wege pierożki z kaszą gryczaną to kulinarny hit! Gdy już znudzą wam się klasyczne ruskie lub postne, z kaszą i grzybami, te rozpalą miłość do pierogów na nowo. Wege pierożki z kaszą gryczaną smakują jak u babci i zawsze się udają!

Zdjęcie Pierogi wegańskie / 123RF/PICSEL

Składniki

Ciasto:

400 g mąki pszennej

jajko

szczypta soli

ok. 150 ml ciepłej wody

sól, pieprz do smaku

Farsz:

200 g twarogu wiejskiego

200 g ugotowanej na sypko kaszy gryczanej

olej, cebula

Wege pierożki z kaszą gryczaną - przygotowanie

Mąkę przesiej i wysyp na stolnicę. Zrób dołek, wlej wodę, wbij jajko, zagnieć ciasto. Wyrabiaj ciasto aż będzie gładkie, zawiń je w lnianą ściereczkę i odstaw. Teraz możesz przygotować farsz. Ugotowaną na sypko kaszę zmieszaj z pokruszonym twarogiem. Usmaż cebulkę i dodaj ją do kaszy. Wymieszaj, dopraw do smaku. Ciasto rozwałkuj na grubość ok. 2 mm. Szklanką wytnij krążki i nakładaj na nie po łyżce farszu. Zlep brzegi. Pierogi wrzuć na osolony wrzątek i gotuj do wypłynięcia.

Sprawdź też: Kotlety warzywne

Co na obiad? Zapiekanka ziemniaczana z groszkiem

Zapiekanka to danie, które uwielbiają zarówno dorośli, jak i dzieci. To też prosty sposób na przemycenie większej ilości warzyw, by utrzymać zbilansowaną dietę.

Zdjęcie Zapiekanka ziemniaczana / 123RF/PICSEL

Składniki

1 cebula

1 szklanka śmietanki (30% lub 36%)

300 g żółtego sera

100 g mrożonego zielonego groszku

4-5 dużych ziemniaków

margaryna lub oliwa z oliwek do wysmarowania foremki

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Umyj, obierz i ugotuj ziemniaki na półtwardo. Na patelni rozgrzej niewielką ilość oliwy z oliwek lub oleju rzepakowego, następnie dodaj posiekaną cebulkę, a po 5 minutach pokrojoną w paski szynkę i chwilę podsmaż. Wlej śmietankę, dorzuć groszek i potrzymaj na małym ogniu około 5 minut od czasu do czasu mieszając. Zetrzyj ser na drobnej tarce. Wystudzone ziemniaki pokrój w plastry o grubości 1,5 cm. Ułóż warstwę na dnie wysmarowanej oliwą foremki i na to wylej część sosu. Proces powtórz do skończenia się składników, tak, by ostatnią warstwą był sos. Wierzch posyp startym serem.

Polecamy: Zapiekanka ziemniaczana z mięsem mielonym



Co na obiad? Kurczak po tajsku z mango i dynią

Masz ochotę na egzotyczne smaki? Kurczak po tajsku z mango i dynią to świetny pomysł na obiad! To bardzo efektowne i smaczne danie przygotujesz błyskawicznie! Kurczak po tajsku najlepiej smakuje z ryżem.

Zdjęcie Jeśli lubisz egzotyczne smaku, kurczak po tajsku to dla ciebie świetny wybór na obiad / materiały prasowe / materiały prasowe

Składniki

250 g upieczonej dyni hokkaido

200 g ryżu jaśminowego

200 ml mleczka kokosowego

200 g fileta z kurczaka

230 g świeżego mango

2 ząbki czosnku

pół łyżeczki zielonej pasty curry

1-2 cm imbiru

1 czerwona papryka

1 cebula

sól, pieprz, kurkuma, kumin

papryka słodka i ostra, chili

natka pietruszki

Sposób przygotowania:



Ryż gotujemy według wskazań na opakowaniu. Dynię i paprykę kroimy w kostkę. Cebulę, czosnek oraz imbir drobno siekamy. Filet z kurczaka marynujemy w przyprawach. W woku lub na dużej patelni podsmażamy na oleju cebulę. Gdy się lekko zeszkli, dodajemy zamarynowany filet. Wszystko razem smażymy. Następnie wrzucamy starty czosnek i imbir oraz pastę curry. Smażymy minutę i dorzucamy paprykę oraz dynię. Całość dusimy około 3-4 minut. Przyprawiamy do smaku i dokładamy mango. Następnie wlewamy mleko kokosowe. Gotujemy 5-7 minut, aż sos zgęstnieje, od czasu do czasu mieszając. Kurczak po tajsku najlepiej smakuje z ryżem i dekorujemy świeżą pietruszką.

Rada:

Kurczaka możemy zamarynować w domowej przyprawie do mięsa (zob. s. 283) albo w czerwonej lub żółtej paście curry. Nadają się też przyprawy w proszku: curry, imbir, chili. Kurczak po tajsku dobrze smakuje również z innym ryżem.



Przepis pochodzi z książki "Zdrowo w 15 minut".

Co na obiad? Łosoś po szwedzku

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łosoś po szwedzku - szybki przepis Interia Kulinaria

Smacznego!