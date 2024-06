Po tym czasie na patelni ląduje kasza gryczana, którą po krótkim podsmażeniu doprawiamy do smaku solą oraz pieprzem. Tak przygotowany farsz odstawiamy do wystudzenia.

W dużym garnku zagotowujemy wodę, z kapusty wycinamy głąb, a następnie wkładamy do naczynia kapustę na ok. 10 minut. Po tym czasie delikatnie ściągamy wszystkie liście.

Na środku każdego liścia umieszczamy porcję farszu i zaczynamy składanie. Najlepiej najpierw złożyć do środka dół, a później boki i zawinąć do góry.

Naczynie z gołąbkami wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 st. C i pieczemy przez godzinę lub gotujemy na niewielkim ogniu aż do miękkości. Smacznego!