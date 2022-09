Dodajesz to do rosołu? Lepiej przestań. Zniszczysz swoje zdrowie

Co powiecie na cukiniowe ciasto? Smakuje obłędnie. Przepis od Ewy Wachowicz

Zostają po nim tylko okruszki. Ten placek ze śliwkami to mercedes wśród ciast. Tak robi go siostra Anastazja

Była obowiązkową pozycją w imprezowym menu PRL. Ewa Wachowicz robi ją w tortownicy

Magda Gessler to jedna z najbardziej znanych, polskich restauratorek. Poza umiejętnościami kulinarnymi słynie też z oryginalnego poczucia humoru - jest osobą niezwykle pozytywną, co możemy zauważyć w mediach społecznościowych. Tam królowa polskiej gastronomii regularnie publikuje optymistyczne zdjęcia, filmiki, gdzie dzieli się z internautami chwilami z codziennego życia, ale też wykorzystuje swoje zasięgi go przekazywania ważnych dla niej informacji.

Czytaj również: Sekretny trik Magdy Gessler. Nigdy nie dodaje jej do sałatki

Reklama

Magda Gessler udziela kulinarnych porad

Popularność Gessler przyniósł przede wszystkim program "Kuchenne rewolucje", który widzowie chętnie oglądają od 2010 roku. Kolejne edycje świadczą o tym, że fanów programu jest coraz więcej, a gospodyni czuje się w swojej roli jak ryba w wodzie. Restauratorka przeprowadziła już metamorfozy ogromnej ilości restauracji, a większość z nich prężnie działa i serwuje wyśmienite potrawy do dziś.

Widzowie z "Kuchennych rewolucji" starają się wyłapać cenne wskazówki i rady dotyczące gotowania. Restauratorka często dzieli się z widzami swoimi trikami na smaczną pieczeń, idealne pierogi czy zupę. W jednym z odcinków odpowiedziała na pytanie, które nurtuje wiele osób i od zawsze budzi obawę przed kulinarną katastrofą: co zrobić, aby śmietana w zupie się nie zważyła?

Zobacz też: Najlepsza zupa ogórkowa? Magda Gessler zdradziła przepis

Co zrobić, żeby śmietana w zupie się nie zważyła? Oto sposób Magdy Gessler

Magda Gessler ma na to świetny patent. Radzi, aby do zabielania zup czy sosów używać wyłącznie tłustej śmietany - najgorszą opcją będzie jogurt naturalny. Używanie do tego produktów o niskiej zawartości tłuszczu źle wpływa zarówno na smak, jak i konsystencję dania. Chuda śmietana czy co gorsza jogurt, łatwiej ulegają zwarzeniu, a wtedy w zupie czy sosie pojawiają się nieestetyczne grudki.

Ponadto restauratorka wyjaśnia, że śmietanę, którą chcemy dodać do zupy musimy najpierw przygotować w osobnym naczyniu, które wcześniej trzeba oblać wodą - w ten sposób nic się nie przypali. Do wilgotnego garnka należy wlać śmietanę, włączyć palnik i poczekać kilka minut aż nieco odparuje. Potem wystarczy już tylko wlać śmietanę bezpośrednio do garnka z zupą, ciągle mieszając. Tak uzyskamy kremową, treściwą i pyszną zupę.