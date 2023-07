Spis treści: 01 Bób: właściwości lecznicze. To skarbnica witamin

Bób: właściwości lecznicze. To skarbnica witamin

Bób jest bez wątpienia jednym z najpopularniejszych warzyw strączkowych, którego smakiem możemy rozkoszować się w trakcie letnich miesięcy. Sezon na bób trwa od końca czerwca do końca sierpnia, a wakacyjne dni są niemal jedyną okazją do cieszenia się jego obecnością na naszych talerzach.

Bób, podobnie jak inne rośliny strączkowe, jest prawdziwą skarbnicą witamin i wartości odżywczych. To doskonałe źródło potasu, wapnia, magnezu, fosforu, żelaza, cynku, kwasu foliowego oraz aminokwasów.

Czy bób powoduje wzdęcia? Oto, które osoby nie powinny jeść bobu

Co więcej, bób w swoim składzie zawiera również sód i miedź, a także witaminy z grupy B oraz A i C. Pomaga w leczeniu anemii, zmniejsza chęć podjadania, a także wspiera procesy odchudzania czy reguluje ciśnienie krwi.

Zdjęcie Bób: właściwości lecznicze. To skarbnica witamin / 123RF/PICSEL

U niektórych osób bób może jednak powodować dyskomfort trawienny. Dlatego też nie poleca się spożywania tego warzywa osobom cierpiącym na refluks żołądkowo-przełykowy, kamicę nerkową i choroby trzustki. Po zjedzeniu bobu masz brzuch jak balon? Pomoże prosty sposób.

Jak gotować bób? Prosta sztuczka pomoże pożegnać przykry problem

Aby bób nie powodował więcej przykrych, trawiennych problemów wystarczy dodać do wody tajemniczy składnik. Przygotowując bób najpierw dokładnie przemyjmy go pod bieżącą wodą, a kolejno wrzućmy do gotującej się wody. Obok warzywa do garnka powinna trafić również znana przyprawa. To dzięki niej pozbędziemy się uporczywego problemu wzdęć.

Pomoże liść laurowy. Wystarczy wrzucić dwa listki do wody, a te nie tylko zniwelują specyficzny zapach bobu, ale również sprawią, że po posiłku nie będziemy czuć się jak balon.

Zdjęcie Jak gotować bób? Prosta sztuczka pomoże pożegnać przykry problem / 123RF/PICSEL

Jak najlepiej gotować bób? Dodaj znaną przyprawę

Bób należy gotować zaledwie kilka minut. Jeśli do tej pory soliłeś wodę przed wrzuceniem do niej bobu, następnym razem spróbuj wykonać tę czynność pod koniec gotowania. Późniejsze osolenie wody również może wpłynąć na eliminację problemu uciążliwych gazów.

Jak nie mieć gazów po bobie? Obok liścia laurowego sprawdzić mogą się również inne przyprawy. Do wody warto dodać:

gałązkę świeżego kopru,

łyżeczkę kminku,

lub kilka gałązek cząbru.

Nieprzyjemny problem uda się szybko pożegnać.

