Dodają ocet do rosołu. Całkowicie zmienia jego smak

Rosół to zupa, którą z założenia przygotowuje się dość długo, zaczynając od gotowania składników w zimnej wodzie, doprowadzając do lekkiego wrzenia. Chodzi o to, by wszystkie właściwości i aromaty przeszły do wywaru, który po doprawieniu stanie się rosołem.

Rosół, który dziś znamy, na początku był po prostu wodą, która zostawała po wielogodzinnym gotowaniu mięsa. Wywar ten już wtedy nazywano zresztą "rozsołem". W Polsce zupa ta stała się popularna w PRL- i po dzień dzisiejszy w niektórych rodzinach trudno wyobrazić sobie niedzielny obiad bez aromatycznego rosołu.

Choć może się wydawać, że przygotowanie rosołu nie jest wielką kulinarną sztuką, to kucharze przekonują, że nie jest to wbrew pozorom łatwe. Kluczem do sukcesu jest po pierwsze dobór wysokiej jakości mięsa. Może być to wspomniany drób (najlepiej kurczak), wołowina, a nawet gęsina. Znaczenie mają także świeże, aromatyczne warzywa takie jak marchew, pietruszka, seler czy por. Na koniec dodajemy przyprawy takie jak liść laurowy, ziele angielskie czy lubczyk. Jak się okazuje, to jednak nie wszystko! Znawcy kuchni dodają do rosołu jeszcze jeden, sekretny składnik, który może zamienić tę zupę w prawdziwe, kulinarne dzieło sztuki.

Kucharze dodają go do rosołu. Całkowicie odmienia smak tej zupy

Niektórzy kucharze idą o krok dalej i dodają do rosołu łyżkę octu. Co ważne, należy to zrobić na samym początku gotowania. Ocet ma wydobyć z mięsa i pozostałych składników pełnię walorów smakowych, a co ważne, nie wpływa on na kwasowość zupy. Smak octu neutralizuje się bowiem w trakcie długiego gotowania.

WAŻNE: Trik z octem sprawdza się w przypadku klasycznych, mięsnych rosołów, niekoniecznie tych wegetariańskich.

Jaki ocet do rosołu? Jakość ma znaczenie

Doświadczeni kucharze, którzy dodają ocet do rosołu, przypominają, że nie każdy jest taki sam i wybór ma tu spore znaczenie. Do rosołu możemy dodać wprawdzie zarówno ocet jabłkowy jak i ryżowy czy spirytusowy, ale ważne by był on sprawdzony i dobrej jakości. Tylko wtedy wydobędzie on z tej aromatycznej zupy wszystko, co najlepsze!