1. Mleko przelać do garnka, dodać masło i posłodzić. Podgrzać.



2. Mąkę przesiać do miski, zrobić dołeczek, wkruszyć drożdże. Wlać 3-4 łyżki ciepłego mleka. Wymieszać w dołeczku, przykryć i zostawić w spokoju (na ok. 20 minut).



3. Do drugiej miski wsypać mąkę na kruszonkę, dodać cukier i masło. Wymieszać tak, by powstała kruszonka. Przykryć i wstawić do lodówki.



4. Śliwki przekroić na pół i pozbawić pestek.



5. Do mąki z zaczynem wybić jajka. Uperfumować cukrem waniliowym. Wlać resztę mleka z masłem i cukrem. Wymieszać, następnie wyrobić ciasto dłońmi. Przykryć i odstawić do wyrośnięcia na mniej więcej godzinę.



6. Blachę prostokątną wyłożyć papierem do pieczenia i przełożyć wyrośnięte ciasto. Rozciągnąć na kształt formy (może to być blacha piekarnikowa) . Oprószyć mąką. Ponownie zostawić do wyrośnięcia na ok. 20 minut. Na wierzchu ułożyć śliwki, maliny, posypać kruszonką.



7. Piec przez ok. 45 minut w 170 st. C. Smacznego!