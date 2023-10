Spis treści: 01 Czerstwe pieczywo - co z nim zrobić? Wypróbuj przepis na wodziankę Ewy Wachowicz

02 Czerstwe pieczywo - co z nim zrobić? Wypróbuj przepis na tosty

03 Czerstwe pieczywo - co z nim zrobić? Wypróbuj przepis na kotlety pożarskie Ewy Wachowicz

04 Czerstwe pieczywo - co z nim zrobić? Wypróbuj przepis na deser z czerstwej chałki Zazwyczaj robisz z niego koktajl. A Ewa Wachowicz przygotowuje wyśmienite racuchy. Poznaj przepis

Polski specjał, w którym rozsmakowała się XVII-wieczna Europa. Obłędny sos z prostych składników

Przepis na kurczaka w sosie a'la marengo. Goście będą zachwyceni

Rarytas na współczesnych stołach. Kulebiak nadziewany kapustą i grzybami

Zanim przejdę do konkretnych przepisów na wykorzystanie czerstwego pieczywa, to podpowiem, w jaki sposób je przechowywać, by zachowało świeżość przez dłuższy czas. Unikajcie trzymania chleba w foliowych opakowaniach, ponieważ może to przyczyniać się do pojawienia się pleśni. Najkorzystniej owinąć pieczywo bawełnianą albo lnianą ściereczką i przechowywać w drewnianym, albo ceramicznym chlebaku. Najlepiej w temperaturze pokojowej, w przedziale 17 - 23 stopnie Celsjusza.

Zdjęcie Nie wyrzucaj czerstwego pieczywa / 123RF/PICSEL

Jeśli jednak pieczywo się "zeschnie", to istnieją sposoby, by ponownie je odświeżyć. Można na przykład zwilżyć chleb wodą, owinąć w folię aluminiową i przez kilka minut trzymać w piekarniku rozgrzanym wcześniej do temperatury 150 stopni Celsjusza. Jeśli z kolei zostanie wam kilka czerstwych kromek, to dobrze zrobić bułkę tartą. Pieczywo trzeba wysuszyć, a później zmielić w mikserze.

Reklama

Zobacz też: Przepisy z mięsa mielonego. Proste, pyszne, sprawdzone. Poleca Ewa Wachowicz

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kapsułka wiedzy INTERIA.PL

Czerstwe pieczywo - co z nim zrobić? Wypróbuj przepis na wodziankę Ewy Wachowicz

Ja często wykorzystuję też czerstwe pieczywo do przygotowania zupy - wodzianki. Oto przepis.

Zdjęcie Ewa Wachowicz - przepis na wodziankę / materiał partnera

Składniki:

2 kromki czerstwego chleba

1 ząbek czosnku

1 łyżka smalcu ze skwarkami

gorąca woda

sól

pieprz

koperek do dekoracji

Przygotowanie:

Chleb pokroić w kostkę, wrzucić do głębokiego talerza. Dodać posiekany czosnek oraz smalec. Zalać wrzątkiem. Udekorować posiekanym koperkiem i od razu podawać.

Zobacz też: Kanapkowe pasty warzywne. Z czego i w jaki sposób je przygotować?



Czerstwe pieczywo - co z nim zrobić? Wypróbuj przepis na tosty

Z czerstwego pieczywa można też zrobić... kanapki! No, może nie do końca, bo tosty z ulubionymi dodatkami.

Zdjęcie Tosty z czerstwego pieczywa - przepis Ewy Wachowicz / materiał partnera

Składniki:

czerstwe pieczywo

2 jajka

mleko

szczypta soli

pieprz

masło do smażenia

ser żółty

wędlina

powidła

dżem

Opis przygotowania:

Jajka rozkłócić z mlekiem, przyprawić solą (w wersji wytrawnej można dodać pieprz). Pieczywo zanurzyć w masie jajecznej, usmażyć na maśle - z dwóch stron. Serwować z dodatkami - wedle uznania, np. z szynką, sałatą, serem żółtym lub na słodko z powidłami lub dżemem

Polecamy również: Najlepsze śniadania dla osób po 50-tce. Proste przepisy od Ewy Wachowicz



Czerstwe pieczywo - co z nim zrobić? Wypróbuj przepis na kotlety pożarskie Ewy Wachowicz

Jeśli macie ochotę na smaczną i oryginalną panierkę, to możecie ją przygotować z czerstwego pieczywa i wykorzystać do usmażenia kotletów pożarskich. Poniżej przepis.

Zdjęcie Kotlety pożarskie - przepis Ewy Wachowicz / materiał partnera

Składniki:

½ kg piersi z kurczaka

1 żółtko

czerstwa bułka namoczona w mleku

2 łyżki masła klarowanego

natka pietruszki

sól

pieprz

masło klarowane do smażenia

1 jajko

czerstwe pieczywo do panierowania

Opis przygotowania:

Mięso posiekać bardzo drobno lub zmielić w maszynce. Wymieszać z żółtkiem, odciśniętą bułką, masłem i posiekaną pietruszką. Doprawić solą i pieprzem. Dokładnie wyrobić. Formować podłużne kotleciki - z tej porcji mięsa wyjdą cztery. Zanurzać w roztrzepanym jajku i panierować w paskach czerstwego pieczywa (chleb należy podsuszyć i pokroić w zapałkę). Smażyć na klarowanym maśle na jasnozłoty kolor z obu stron. Przed podaniem odsączyć z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym.

Sprawdź też: Śliwki, gruszki i inne jesienne owoce - przepisy na przysmaki na ich bazie

Czerstwe pieczywo - co z nim zrobić? Wypróbuj przepis na deser z czerstwej chałki

Nie tylko chleb nadaje się do ponownego wykorzystania. Słodka bułka lub chałka też może być podstawą nowej potrawy. Poniżej przepis na deser z wykorzystaniem czerstwej chałki.

Zdjęcie Deser z chałki - przepis Ewy Wachowicz / materiał partnera

Składniki:

czerstwa słodka bułka lub chałka

jajko

1/2 szklanki mleka

konfitura z czarnej porzeczki

płatki migdałów

Opis przygotowania:

Do miski wbić jajko i rozkłócić widelcem. Dolać mleko i zmiksować. Do żaroodpornych kokilek (wcześniej wysmarować je masłem i wysypać bułką tartą) nałożyć pokrojoną lub pokruszoną w dość grubą kostkę chałkę. Zalać jakiem z mlekiem. Nałożyć konfiturę z czarnej porzeczki. Posypać płatkami migdałów. Zapiekać przez 20-30 minut w temp. 180 st. C. Podawać na ciepło.

Jak sami widzicie opcji na wykorzystanie czerstwego pieczywa jest bardzo wiele! Od dań “na słono" po ciekawy deser. Pamiętajcie więc, by nie wyrzucać chleba, a pokusić się o przygotowanie potrawy, której do tej pory nie próbowaliście.