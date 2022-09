Genialny przepis na sałatkę do obiadu. Domownicy będą zachwyceni

Sałatka z zielonych pomidorów na zimę to świetny sposób na wykorzystanie niedojrzałych warzyw. Z dodatkiem cebuli będzie pysznym, zdrowym dodatkiem do obiadu, czy pomysłem na przekąskę. Jeśli zastanawiasz się co zrobić z zielonymi pomidorami, przedstawiamy idealne rozwiązanie. Sałatka ta jest naprawdę dziecinnie prosta i tania w przygotowaniu, nie zajmie ci wiele czasu. Jedyne czego będziesz potrzebować to czyste, średniej wielkości wyparzone słoiki, zielone pomidory, cebula i kilka dodatków.

Zdjęcie Taka sałatka to świetny sposób na wykorzystanie niedojrzałych pomidorów / 123RF/PICSEL

Jak zrobić smaczną sałatkę z zielonych pomidorów na zimę?

Składniki sałatka 1 kg zielonych pomidorów

3 średnie cebule

1 łyżka soli Składniki zalewa 2 szklanki wody

1/2 szklanki octu 10 proc.

3/4 lub 1/2 szklanki cukru

3 łyżki oleju Składniki dodatki ziele angielskie

pieprz

gorczyca

liście laurowe

koperek (opcjonalnie)

Pomidory umyć, usunąć szypułki. Warzywa pokroić w cienkie plastry ok. 3-5 mm, następnie umieścić w dużej misce lub garnku. Zasypać potem solą i dokładnie wymieszać. Odstawić na około 12-18 godzin. Naczynie warto przykryć, aby nie dostały się do niego muszki owocówki czy inne zanieczyszczenia. Cebule obrać, posiekać w piórka i umieścić na sicie, a następnie przelać wrzącą wodą. Odlać cały sok puszczony przez pomidory, dodać cebulę i wymieszać. Umyć dokładnie i wysuszyć słoiki (najlepiej wyparzyć) oraz zakrętki. Na dno każdego wsypać 1/3 łyżeczki nasion gorczycy, 2 ziarenka pieprzu, 1 małe ziele angielskie, jeden mały listek laurowy. Do słoików wkładać sałatkę z zielonych pomidorów i cebuli, tak aby dość ciasno przylegała do ścianek. Do garnka wlać wodę, ocet, wsypać cukier i olej, zagotować. Wrzącą zalewę stopniowo wlewać do słoików, zakręcić i pasteryzować przez 15 minut od zagotowania wody. Słoiki wyjąć ostrożnie z wody, mocno dokręcić i poustawiać dnami do góry na ręczniku kuchennym. Przykryć kolejnym ręcznikiem. Kiedy słoiki całkowicie ostygną, przenieść je do spiżarki. Po 3-4 tygodniach sałatka z zielonych pomidorów będzie gotowa do spożycia. Smacznego!

O tym warto pamiętać:

do sałatki można dodać też świeży koperek,

jeśli chcesz, by sałatka była bardziej kwaśna, zredukuj ilość cukru do pół szklanki.

