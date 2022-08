Jak zawekować mięso do słoików? Genialne triki, które powinna znać każda gospodyni domowa

Spis treści: 01 Na czym polega wekowanie?

02 Wekowanie mięsa krok po kroku

03 Jak długo wekować mięso w słoikach?

04 Jak pasteryzować mięso w piekarniku?

Na czym polega wekowanie?

Wekowanie to proces pasteryzacji żywności, świetny sposób na przedłużenie przydatności do spożycia wielu gotowych potraw czy przetworów. Wekowanie polega na konserwowaniu żywności poprzez gotowanie ich w słoikach z wieczkiem oraz gumową uszczelką. Wekowanie jest szczególnie przydatne wtedy, gdy brakuje czasu na przygotowanie obiadu lub podczas wakacyjnego wyjazdu. Wystarczy sięgnąć po słoik gotowego sosu czy mięsnych klopsików, by w kilka minut przyrządzić konkretne danie. Tyndalizacja to też rewelacyjny sposób na zakonserwowanie żywności, która została np. po świętach. Jak się zabrać za wekowanie mięsa i na co zwrócić uwagę?

Wekowanie mięsa krok po kroku

Zdjęcie Zrobienie mięsa w słoiku zajmie ci niewiele czasu, a goście z pewnością będą zachwyceni / 123RF/PICSEL

Najpierw należy przygotować mięso, które chcemy zawekować - mogą to być na przykład polędwiczki w sosie, galareta mięsna czy klopsiki. Istotne są dwa elementy: mięso i zalewa. Jeśli chcemy zawekować resztki pieczeni bez sosu, możemy zalać je bulionem.

Kolejnym krokiem jest wyparzanie słoików i nakrętek. Naczynia nie powinny być w żadnym przypadku uszkodzone ani wyszczerbione.

Następnie należy umieścić w słoiku kawałki mięsa i zalać sosem bądź inną zalewą, zostawiając kilka centymetrów wolnej przestrzeni pod nakrętką.

Należy przetrzeć słoiki jeśli zostały ubrudzone - to ważne, bo gwint słoika oraz nakrętka muszą być czyste i suche. Dodatkowo można przetrzeć te miejsca spirytusem, aby mieć pewność, że powierzchnia została dobrze odtłuszczona. Następnie należy starannie zakręcić słoiki.

Na dnie dużego garnka kładziemy ścierkę. Dzięki niej słoiki nie będą obijać się o dno i się nie zniszczą. Ustawiamy słoiki na ściereczce.

Do większego garnka włożyć gotowe słoiki z mięsem i wlać tyle wody, aby jej poziom nie dosięgał do nakrętek. Jeśli do słoików zostały włożone gorące kawałki mięsa, wlewamy gorącą wodę, natomiast jeśli było chłodne, należy wlać zimną.

Całość przykryć i gotować przed około 20 minut-60 minut (w zależności od wielkości słoików).

Po tym czasie wyjąć słoiki i ostudzić je. Po upływie 24 godzin proces należy powtórzyć i zmniejszyć czas gotowania.

Po trzecim gotowaniu i wystudzeniu słoików weki są gotowe.

Jak długo wekować mięso w słoikach?

Jak długo wekować mięso w słoikach? Czas trwania zależy od pojemności słoików, jednak ważne, aby poddać je trzykrotnemu gotowaniu. Przykładowo, dla naczyń o pojemności 600 ml jest to kolejne 60, 40 i 30 minut a między każdym gotowaniem powinno być 24 godziny przerwy.

Zawekowane w ten sposób przetwory mięsne można przechowywać nawet do sześciu miesięcy. Zaleca się przechowywanie ich w chłodnym miejscu.

Zdjęcie Wekowanie można też przeprowadzić "na sucho", w piekarniku / 123RF/PICSEL

Jak pasteryzować mięso w piekarniku?

Pasteryzacja słoików w piekarniku jest równie prosta. Należy jednak pamiętać o pewnych zasadach, dzięki którym przetwory zostaną odpowiednio zawekowane:

Używać słoików typu twist-off, sprawdzić, czy słoiki i nakrętki nie są uszkodzone.

Układać słoiki nakrętkami do góry.

Wyparzyć wrzątkiem naczynia przed pasteryzacją, a następnie wysuszyć.

Zostawić około 2 cm wolnego miejsca pod nakrętką.

Zimne słoiki wstawić do chłodnego piekarnika, a lekko ciepłe do wcześniej nagrzanego.

Przy pasteryzacji w piekarniku z termoobiegiem należy umieścić ostygnięte słoiki w zimnym urządzeniu, zachowując odstępy. Temperaturę ustawić na 120 stopni Celsjusza, a czas na 20 minut. Potem uchylić drzwiczki i poczekać, aż słoiki całkowicie ostygną.

Pasteryzacja w piekarniku elektrycznym bez termoobiegu ma podobny przebieg. Należy jedynie ustawić wyższą temperaturę - 130 stopni Celsjusza, a czas wydłużyć do 30 minut.