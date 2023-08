Spis treści: 01 Jak przygotować grzyby do suszenia w piekarniku?

02 Jak suszyć grzyby w piekarniku - z termoobiegiem czy bez?

03 W jakiej temperaturze najlepiej suszyć grzyby w piekarniku?

04 Ile czasu suszyć grzyby w piekarniku?

05 Jak suszyć grzyby w piekarniku - instrukcja krok po kroku

Jak przygotować grzyby do suszenia w piekarniku?

Przygotowanie grzybów jest jedną z najważniejszych czynności w procesie ich suszenia. Na sam początek powinniśmy rozłożyć wszystkie zebrane grzyby na gazecie lub ręczniku papierowym, aby wilgoć została pochłonięta.

Zdjęcie Jak prawidłowo oczyścić grzyby do suszenia? Oto kilka wskazówek / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Po paru godzinach możemy przystąpić do oczyszczania grzybów. Pamiętajmy, aby nie używać do tego wody, a pędzelka. Z kolei okazy trudniejsze do oczyszczenia obieramy przy pomocy noża.

Kiedy oczyściliśmy wszystkie grzyby, możemy zacząć dzielić je na mniejsze kawałki. Ich grubość powinna wynosić około 1 cm. Mniejsze okazy przecinamy nożem na pół.

Jak suszyć grzyby w piekarniku - z termoobiegiem czy bez?

Najlepsze efekty suszenia grzybów w piekarniku uzyskamy, jeśli użyjemy termoobiegu, który uruchamia specjalny wentylator, dlatego powietrze będzie cały czas w obiegu. Proces ten sprzyja suszeniu grzybów w piekarniku.

Dzięki piekarnikowi z termoobiegiem możemy suszyć grzyby na trzech poziomach. Dodatkowo zalecamy uchylenie drzwi piekarnika, ponieważ pozbędziemy się parującej wody z grzybów.

W jakiej temperaturze najlepiej suszyć grzyby w piekarniku?

Grzyby w piekarniku najlepiej suszyć w temperaturze 50 stopni Celsjusza. Tej temperatury nie powinniśmy ani zwiększać, ani zmniejszać. Dlaczego?

Zwiększenie temperatury podczas suszenia grzybów w piekarniku może skutkować wysuszeniem ich wierzchniej warstwy, przez co woda zostanie we wnętrzu okazów i nie będzie mogła odparować. Tak ususzone grzyby w szybkim czasie mogą spleśnieć i zainfekować pozostałe okazy.

Zdjęcie Grzyby powinniśmy suszyć w piekarniku z termoobiegiem. / 123RF/PICSEL

W przypadku zmniejszenia temperatury suszenia grzybów w piekarniku nie doczekamy się właściwego efektu, a dodatkowo wydłużymy czas i pobór energii. Niedosuszone grzyby zaczną pleśnieć.

Ile czasu suszyć grzyby w piekarniku?

Grzyby w piekarniku należy suszyć przez około 8 godzin. Proces suszenia grzybów można rozłożyć na dwa dni. Drugiego dnia powinniśmy sprawdzać, czy grzyby są już całkowicie wysuszone. W jaki sposób?

Całkowicie wysuszony grzyb jest elastyczny, jednak będzie łamać się przy dużym wygięciu. Ponadto ma jasną barwę i przyjemny zapach. Niedosuszonego grzyba nie możemy złamać, a przesuszony ulegnie złamaniu od razu.

Jak suszyć grzyby w piekarniku - instrukcja krok po kroku

Suszenie grzybów w piekarniku to jedna z najpopularniejszych metod zachowania ich aromatu i smaku, jednak wymaga cierpliwości i stosowania się do najważniejszych zasad. Oto instrukcja suszenia grzybów krok po kroku:

przygotuj grzyby do suszenia - umieść je na gazecie lub ręczniku papierowym, a po upływie kilku godzin zacznij oczyszczać grzyby;

- umieść je na gazecie lub ręczniku papierowym, a po upływie kilku godzin zacznij oczyszczać grzyby; umieść grzyby na ruszcie lub specjalnej siatce do suszenia . Pod ruszt podłóż blachę, aby okazy nie pospadały na płytę grzewczą piekarnika. Możesz umieścić grzyby na blasze wyłożonej papierem do pieczenia ;

. Pod ruszt podłóż blachę, aby okazy nie pospadały na płytę grzewczą piekarnika. ; rozłóż grzyby tak, aby nie stykały się ze sobą - w tym celu umieść je paru blachach;

- w tym celu umieść je paru blachach; susz grzyby w piekarniku przez 8 godzin - możesz zrobić to nie w jeden, a w dwa dni;

- możesz zrobić to nie w jeden, a w dwa dni; co jakiś czas mieszaj grzyby - co godzinę przewracaj grzyby, aby równomiernie odparowały z wody.

Grzyby ususzone w piekarniku zachowają aromat i smak, jeśli przełożymy je do szczelnie zamykanych pojemników. Ususzone okazy możemy umieścić w słoikach z uszczelką lub metalowych puszkach.

