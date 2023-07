Spis treści: 01 Czy cukinia jest zdrowym warzywem?

02 Kiedy nie jeść cukinii?

03 Co można zrobić z cukinii do jedzenia?

04 Czy z cukinii można zrobić mizerię?

05 Mizeria z cukinii do obiadu: przepis

Czy cukinia jest zdrowym warzywem?

Cukinia to jedno z tych warzyw, za smakiem którego w trakcie zimowych dni tęsknimy najczęściej. Dlatego też, kiedy nadchodzi szczyt sezonu na to warzywo, warto zajadać się nim na potęgę. Co ważne, przyniesie nam to wiele zdrowotnych korzyści.

Cukinia, bogata w witaminy i składniki mineralne, jest bowiem źródłem potasu, magnezu, żelaza, a także witamin z grupy B oraz witaminy A, C oraz K. Z jej smakiem powinni więc zaprzyjaźnić się niemal wszyscy. Warzywo kochają również kucharki, które doceniają fakt, że cukinia nadaje się nie tylko do spożycia na świeżo po przeprowadzonej wcześniej obróbce termicznej, ale również w postaci surowej czy do przetwarzania, głównie kiszenia bądź marynowania.

Kiedy nie jeść cukinii?

Cukinia, dzięki zawartości witaminy C wpływa na poprawę funkcjonowania układu odpornościowego, a dzięki witaminie A poprawia wzrok. Warzywo wykazuje także właściwości antyoksydacyjne, pomagając zwalczać nadmiar wolnych rodników.

Zdjęcie Sezon na cukinie rozpoczyna się w sierpniu i trwa do końca lata / 123RF/PICSEL

Co więcej, cukinia odznacza się niskim indeksem glikemicznym, przez co jest polecana szczególnie tym osobom, które zmagają się z insulinoopornością czy chorującym na cukrzycę. Docenią ją także osoby z nadwagą lub otyłością, które stosują dietę redukcyjną.

Po cukinię nie powinniśmy sięgać jednak w momencie, kiedy dokucza nam biegunka lub mamy problemy z woreczkiem żółciowym bądź nerkami. Należy pamiętać także, aby nie jeść cukinii, kiedy ta ma gorzki smak. Wynika on bowiem z obecności w warzywie trujących substancji, które mogą zaszkodzić nam nawet wtedy, kiedy cukinia zostanie uprzednio ugotowana.

Co można zrobić z cukinii do jedzenia?

Sezon na cukinie rozpoczyna się w sierpniu i trwa do końca lata. Już teraz możemy więc kupić w sklepach pierwsze, tegoroczne warzywa, ciesząc się ich świeżym smakiem.

Zdjęcie Najpopularniejszym daniem przygotowywanym na bazie cukinii jest bez wątpienia leczo / 123RF/PICSEL

Cukinię kucharki doceniają o tyle mocniej od innych letnich warzyw, iż mają prawdziwe pole do popisu, jeśli chodzi o możliwość jej przyrządzenia. Najpopularniejszym daniem przygotowywanym na bazie tego warzywa jest bez wątpienia leczo. Cukinia z dodatkiem innych warzyw - papryki, cebuli, pomidorów, ale również, w niektórych wersjach, kiełbasy, latem trafia na nasze talerze zdecydowanie najczęściej.

Czy z cukinii można zrobić mizerię?

Z popularnego warzywa bez trudu przyrządzimy również pyszne placuszki, a nieco bardziej wprawni kucharze mogą pokusić się o dodatek cukinii do makaronów. Chętnie nadziewamy ją także mięsem lub kaszą, a często umieszczamy również na grillu, ciesząc się jej grillowanym smakiem.

Tymczasem warzywo może stać się także pyszną alternatywą dla obiadowej surówki. Jeśli znudził ci się smak mizerii z ogórków, ten przepis jest wręcz stworzony dla ciebie. Z cukinii w kilka chwil przyrządzimy bowiem pyszną sałatkę. Pomoże sprawdzony, niemiecki przepis.

Mizeria z cukinii do obiadu: przepis

Pyszna surówka z cukinii stała się hitem wśród kucharek. Można ją bowiem przyprawiać według własnych upodobań, tworząc w ten sposób smaczną alternatywę dla sałatki z ogórków. Oto jak zrobić mizerię z cukinii. Potrzebować będziemy:

ok. 500 g cukinii,

2 cebule,

3 ząbki czosnku,

pół pęczka koperku,

1 łyżeczkę cukru,

2 łyżki octu jabłkowego,

2 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżeczkę soli,

pół łyżeczki gorczycy.

Zdjęcie Jak zrobić mizerię z cukinii? Prosty przepis na surówkę z cukinii / 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

Ocet jabłkowy połącz z cukrem i oliwą. Koperek posiekaj, a cebulę pokrój w piórka. Cukinię pokrój w cienkie plasterki. Cukinię przełóż do miski, doprawiając kolejno solą i gorczycą. Dokładnie wymieszaj. Do cukinii dodaj cebulę, koperek oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Na koniec polej przygotowanym wcześniej sosem. Całość ponownie dokładnie wymieszaj. Pojemnik zamknij szczelnie lub zakryj folią. Przechowuj w lodówce.

Jeśli nie boisz się eksperymentów, dodaj do surówki prażony słonecznik lub pestki dyni, a jeśli lubisz nieco pikantniejsze smaki, pokuś się o dodatek papryczki chili.

Do środka możesz wkroić również inne warzywa - pomidory, buraki czy marchew. Pyszna będzie również z dodatkiem fety lub smażonych kostek tofu. W tym przypadku niewiele cię ogranicza. Szalej do woli, aż odnajdziesz wymarzony przez siebie smak.

