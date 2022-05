Spis treści: 01 Jak zrobić lody w domu: Co potrzebujemy?

02 Jak zrobić domowe lody śmietankowe bez maszyny?

03 Jak zrobić lody w domu bez śmietany?

04 Przepis na domowy sorbet

05 Jak zrobić domowe lody czekoladowe?

06 Jak zrobić lody truskawkowe?

Jak zrobić lody w domu: Co potrzebujemy?

Domowe lody to pyszny, letni deser, który możemy przygotować ze swoich ulubionych, sprawdzonych składników. W zależności od tego, czy liczymy kalorie, czy też pozwalamy sobie na każdą ilość słodyczy, możemy zdecydować się na słodkie, śmietankowe albo czekoladowe lody lub też dietetyczny sorbet.

Do przygotowania orzeźwiających sorbetów potrzebne nam będą jedynie ulubione owoce i opcjonalnie małe, kolorowe kubeczki z patykiem. Produkcja lodów śmietankowych lub czekoladowych jest bardziej skomplikowana, ale poradzi sobie z nią każdy wielbiciel lodowych deserów.

Jeśli jesteśmy właścicielami maszynki do lodów, to ich przygotowanie zajmie nam dosłownie chwilkę, ale i bez niej zrobienie domowych lodów jest dziecinnie proste!

Zobacz również: Domowe lody zamiast kupnych? Katarzyna Bosacka tłumaczy!

Jak zrobić domowe lody śmietankowe bez maszyny?

Sekretem i najważniejszym składnikiem klasycznych lodów śmietankowych jest dobrej jakości śmietanka. Ważne, by zaopatrzyć się w śmietanę deserową, z wysoką zawartością tłuszczu (30 proc. i wyższa), która nie zawiera w składzie kultur bakteryjnych.

By przygotować domowe lody śmietankowe, należy wlać ok. 200 ml śmietanki do garnka, dodać 65 g cukru i całość podgrzewać na małym ogniu, tak długo, aż cukier się rozpuści. Następnie zdejmujemy garnek z ognia i przekładamy całą jego zawartość do pojemnika. Do podgrzanej śmietanki z cukrem dodajemy resztę śmietanki, 200 ml mleka i dokładnie mieszamy. Pojemnik wsadzamy do lodówki.

Jeśli mamy w domu maszynkę do robienia lodów, to przelewamy do niej schłodzoną masę i postępujemy dalej według zaleceń producenta.

Jeśli nie mamy w domu takiego sprzętu, to wkładamy pojemnik do zamrażalnika i co ok. 30 min. wyciągamy go i miksujemy zawartość, aby uzyskać właściwą konsystencję i rozbić kryształki lodu. Lody będą gotowe po czterech godzinach, najlepiej zjeść je w ciągu trzech dni.

Jak zrobić lody w domu bez śmietany?

Choć głównym składnikiem klasycznych domowych lodów jest śmietana, to tak naprawdę wcale jej nie potrzebujemy, by przygotować pyszny, słodki deser. Lody bez śmietany są nie tylko zdrowsze, ale mogą po nie sięgnąć także osoby na diecie i te, które powinny unikać nabiału. Do przygotowania domowych lodów bez śmietanki wystarczą nam... banany!

Domowe lody bananowe są nie tylko smaczne i zdrowe, ale też wyjątkowo łatwe w przygotowaniu. Wystarczy pokroić kilka bananów w plasterki i włożyć do szczelnie zamkniętej plastikowej torebki do mrożenia. Torebkę należy następnie włożyć na trzy godziny do zamrażalnika. Zamrożone banany wrzucamy po tym czasie do blendera i ubijamy na gładki krem. Gotową masę polewamy syropem klonowym i obsypujemy kakao lub startą gorzką czekoladą. Osoby na diecie mogą zrezygnować z tych dodatków, bo klasyczne lody bananowe są już wystarczająco słodkie.

Zdjęcie W domu przygotować możemy także pyszne sorbety / 123RF/PICSEL

Przepis na domowy sorbet

W podobny sposób przygotować możemy także domowy sorbet np. z arbuza lub miękkich brzoskwiń. Wybrane owoce kroimy w plasterki i po kilku godzinach mrożenia dokładnie rozbijamy w blenderze. Takie lody najlepiej zjeść od razu, ale możemy spokojnie przetrzymać je w lodówce przez dwie doby.

Jak zrobić domowe lody czekoladowe?

Zdjęcie Czekoladowe lody / 123RF/PICSEL

W domu przygotować możemy także klasyczne lody czekoladowe. Do ich przygotowania potrzebować będziemy 30 dag czekolady mlecznej, 10 dag czekolady gorzkiej, szklankę mleka zagęszczonego niesłodzonego, 1 i 1/2 szklanki słodkiej śmietanki 30-36 proc., cukier puder i orzechy do dekoracji.

Czekolady należy drobno posiekać, odłożyć 10 dag, a resztę rozpuścić w podgrzanym mleku. Mocno schłodzoną śmietankę ubijamy na sztywno, a pod koniec ubijania dodajemy około czterech łyżek przesianego cukru pudru.



Bitą śmietanę łączymy następnie z płynną, przestudzoną czekoladą i przekładamy do naczynia z pokrywką. Ostawiamy ją do zamrażalnika, a co 30 min miksujemy i ponownie mrozimy. Po trzech godzinach wsypujemy resztę odłożonej wcześniej czekolady i całość mieszamy. Od tego momentu mrozimy jeszcze lody przez co najmniej cztery godziny, a gdy będą gotowe, dekorujemy je orzechami.

Jak zrobić lody truskawkowe?

Większość z nas nie wyobraża sobie lata bez lodów truskawkowych - ten pyszny, orzeźwiający deser również przygotujemy w domu!

Do zrobienia lodów truskawkowych potrzebować będziemy około 1 kilograma truskawek, 1/2 litra śmietany kremówki 30 proc. oraz 1/2 litra mleka skondensowanego słodzonego.

Myjemy truskawki i usuwamy szypułki, a następnie wrzucamy je do blendera i dokładnie miksujemy na mus. Dodajemy śmietanę i mleko skondensowane i ponownie miksujemy całość na gładką masę. Przelewamy ją do maszyny do lodów lub plastikowego pojemnika i wstawiamy do zamrażalnika na kilka godzin.

Jeśli nie mamy maszyny do lodów, to przez około trzy godziny miksujemy masę co 30 minut, by miała puszystą konsystencję bez grudek. Deser podajemy ze świeżymi truskawkami.

Zobacz również: Jak zrobić domowy sorbet z ananasa?