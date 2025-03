Małe kulki z ryżu i ulubionych dodatków są szybkie w przygotowaniu i zdrowe - idealne, by spakować je do lunchbox'a i zjeść w pracy na drugie śniadanie. Świetnie sprawdzą się jako efektowna i łatwa do przygotowania przekąska na domową imprezę w gronie przyjaciół - są wygodne do jedzenia i nie brudzą rąk.