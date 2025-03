Dango to nic innego, jak małe okrągłe i słodkie kluseczki przygotowane z mąki ryżowej i odrobiny wody. Co prawda, warto mieć do nich specjalną mąkę, ale jeśli jej brak, to zwykła mąka ryżowa również się do tego deseru nadaje, ale trzeba dodać nieco więcej wody. Ciasto na dango musi mieć zwartą konsystencję i nie może pod koniec przygotowywania kleić się do rąk: to znak, że wszystko wykonaliśmy prawidłowo. Japoński deser przed podaniem trzeba tylko ugotować: czasami może to trwać nawet kilkanaście minut, ale kiedy słodkie kuleczki wypływają na wierzch, możemy mieć pewność, że są już gotowe.