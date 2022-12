Jak zrobić wyśmienity keks? Nie tylko Magda Gessler ma na niego idealny przepis

Keks to tradycyjne ciasto bożonarodzeniowe, rokrocznie przygotowywane w polskich domach. Każdy chciałby mieć na swoim stole jak najsmaczniejszy, dlatego też bardzo się staramy, aby wszystko poszło idealnie. Wiele osób w okresie przedświątecznym szuka w sieci inspiracji i przepisów pochodzących od najpopularniejszej szefowej kuchni w Polsce.

"Keks przepis Magdy Gessler" to fraza bardzo często wpisywana w przeglądarki internetowe. Królowa polskiej gastronomii strzeże jednak swoich receptur i rzadko zdradza konkretne przepisy. Prędzej udziela wskazówek i radzi, co zrobić aby dana potrawa wyszła perfekcyjnie.

Reklama

Jak zrobić idealny keks?

Na finalny smak świątecznego keksu wpłyną głównie dodatki - z pewnością kolorowe owoce kandyzowane uatrakcyjnią jego wygląd. Bakalie czy suszone owoce sprawią natomiast, że będzie treściwy i wyjątkowo pyszny.

Na samym końcu, jako dodatkowy element dekoracyjny można zastosować cukrowe posypki, dzięki którym nikt nie oprze się przed skosztowaniem kawałka ze świątecznego stołu.

Keks z bakaliami - przepis

Zdjęcie Zamiast rumu w keksie można użyć również aromatu rumowego / 123RF/PICSEL

Przedstawiamy przepis na wyjątkowo smaczny keks świąteczny z bakaliami. Oto, co będzie potrzebne.

Składniki 500 g mąki pszennej (plus dodatkowo jedna łyżka)

250 g masła

200 g cukru

4 jajka średniej wielkości

1 łyżeczka proszku do pieczenia

0,5 łyżeczki soli

50 ml mleka

50 ml rumu

200 g miękkich bakalii

Sposób przygotowania:

1. Mąkę, sól i sodę przesiać przez sito o drobnych otworkach.

2. Bakalie i kandyzowane owoce drobno posiekać, przełożyć do miseczki i pomieszać razem z łyżką mąki.

3. Masło z cukrem utrzeć za pomocą miksera na puszystą masę.

4. Pod koniec ucierania zmniejszyć obroty i dodać żółtka.

5. Do utartego masła dodać następnie 1/3 mąki i wymieszać krótko mikserem. Potem dolać mleko, wymieszać i zmów taką samą ilość mąki.

6. Wlać rum i wymieszać ręcznie. Dodać pozostałą część mąki. Ponownie połączyć wszystko ze sobą.

8. Do ciasta dodać pokrojone bakalie i kandyzowane owoce. Wymieszać.

9. Foremkę keksową wyłożyć papierem do pieczenia, przełożyć do niej ciasto. Keks piec w temperaturze 180 st. C, funkcja góra - dół, na niższym poziomie, przez około 60 minut.

10. Po upieczeniu wyjąć i pozostawić do wystygnięcia. Gdy nie będzie już ciepłe owinąć w bawełnianą ściereczkę i odstawić na 2-3 dni w chłodne miejsce.

Jak wykonać polewę na keksa?

Gotowe ciasto można udekorować polewą czekoladową z dodatkiem kolorowej, cukrowej posypki. Świetnie sprawdzi się również staropolski lukier królewski, który wspaniale komponuje się z przeróżnymi świątecznymi wypiekami. Prosty przepis na jego wykonaniu podaje portal haps.pl. Oto co potrzeba:

Składniki 2 białka

180 g cukru pudru

kilka kropel soku z cytryny lub pomarańczy

Białka ubić odrobinę mikserem - ok. 30 sekund, nie na sztywno. Po tym czasie wsypać cukier puder i ubijać przez kolejne 30 sekund. Następnie wycisnąć sok z cytrusów i połączyć na gładką masę. Gotowym lukrem należy posmarować ciasto, można też udekorować owocami kandyzowanymi. Następnie dobrze będzie włożyć na kilka minut do piekarnika nagrzanego na 80 st. C - wówczas ładnie przyschnie.