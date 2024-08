Czym zastąpić majonez w sałatce?

Wiele smakowitych sosów sałatkowych powstaje na bazie gęstego i kremowego majonezu. To właśnie ten składnik nadaje im odpowiednio wyrazisty smak, a także idealnie łączy składowe przygotowywanego dania. Niezależnie od tego, czy używamy samych warzyw, a może dodajemy do przepisu również porcję mięsa, majonez w kilka chwil zamieni je w pełnoprawne, sycące i możliwe do zabrania ze sobą danie.

Jeśli jednak nie przepadamy za smakiem majonezu lub szukamy zdrowszych alternatyw, możemy w prosty sposób zastąpić go innymi składnikami. Ciekawym pomysłem na sos do sałatki będzie połączenie jogurtu naturalnego, soku z cytryny oraz przypraw. Smakowite połączenie stworzymy z jogurtu greckiego oraz kilku łyżeczek dowolnej musztardy. Lekki dressing przygotujemy także na bazie oliwy z oliwek, cytrusów, miodu oraz odrobiny pieprzu. Doświadczeni kucharze doradzają, by spróbować zamienić majonez w sałatkach na równie kremowy hummus, czyli pastę z ciecierzycy, tahini, oliwy i przypraw.

Zielony dressing do warzyw

Wizja kilku liści smętnej sałaty, paru plasterków warzyw i nijakiego sosu nie zachęca do włączenia sałatek do codziennej diety. Wizerunek dania możemy jednak poprawić w szybki i smakowity sposób.

Wystarczy przygotować zachwycający w smaku i kolorze dressing, który ożywi nawet najbardziej nudne warzywa. Zielony sos sałatkowy, w którym wyczujemy kremowy skyr, intensywny smak bazylii, nutę pistacji czy najlepszą jakość oliwy, to doskonały dodatek do sałatki. Pomysłodawczynią przepisu jest dietetyczka kliniczna, Paulina Korol. Co ważne, gotową zalewę możemy użyć także do dań z makaronem, licznych mięs czy kanapek.

Jak przygotować intensywnie zielony sos sałatkowy?

Składniki na zielony sos do sałatki

100 g skyru naturalnego

20 g pistacji

1 garść świeżego szpinaku

4-5 liści bazylii

1 łyżka oliwy

sól i pieprz do smaku

Przygotowanie zielonego sosu

Liście szpinaku oraz bazylii opłukujemy pod wodą, a następnie dokładnie osuszamy. Tak przygotowane wrzucamy do kielicha blendera. Następnie w blenderze lądują skyr naturalny, pistacje oraz oliwa. Całość miksujemy do uzyskania gładkiej i gęstej konsystencji. Gotowy zielony sos doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Możemy od razu polać nim sałatkę lub schować do zamykanego pojemnika i przechowywać w lodówce. Smacznego!

