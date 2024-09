Katarzyna Bosacka to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna i ekspertka ds. zdrowego żywienia oraz ekologicznego stylu życia. Szeroką popularność zdobyła jako prowadząca programy telewizyjne, takie jak "Wiem, co jem" i "Wiem, co kupuję", w których edukuje widzów na temat świadomego wyboru produktów spożywczych, ich jakości i wpływu na zdrowie. Jest autorką wielu publikacji dotyczących zdrowego trybu życia i odpowiedzialnego konsumpcjonizmu. Bosacka słynie z zaangażowania w promowanie zdrowej diety, walki z marnowaniem żywności oraz dbałości o środowisko.