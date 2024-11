Jak powstaje przecier pomidorowy? Zdrowa i smaczna baza wielu dań

Przecier pomidorowy to produkt uzyskiwany z całych pomidorów, które poddawane są obróbce cieplnej, a następnie rozdrabniane, często wraz ze skórką. W porównaniu do passaty, przecier ma gęstszą konsystencję i może zawierać małe fragmenty miąższu oraz pestki. Nie jest on poddawany procesowi dokładnego przecierania, dlatego zachowuje bardziej "domowy" charakter.

Przecier pomidorowy jest wszechstronny - można go używać jako bazy do zup, sosów oraz dań jednogarnkowych. Jego bogaty smak sprawia, że doskonale komponuje się z mięsem, np. w sosach do gołąbków, lub jako składnik bigosu. Ze względu na naturalną konsystencję i mniej intensywny proces produkcji, przecier pomidorowy zachowuje nieco więcej witamin i wartości odżywczych w porównaniu z innymi przetworami. Ma on też głęboki i naturalny smak pomidorów.

Passata pomidorowa - czym różni się od przecieru?

Passata pomidorowa jest bardziej jednorodna i gładka od przecieru, co wynika z procesu jej przygotowania. Pomidory są obierane ze skórki i pozbawiane nasion, a następnie przecierane przez sito, co pozwala uzyskać aksamitną konsystencję. W efekcie passata staje się idealnym składnikiem potraw, które wymagają subtelnej tekstury, np. sosów do makaronów.

Co więcej, passata jest wstępnie poddawana obróbce cieplnej podczas procesu produkcji, co znacznie skraca czas jej późniejszego gotowania. To doskonały wybór, gdy zależy nam na szybkim przygotowaniu posiłku. Jej gładka konsystencja sprawia, że świetnie nadaje się jako baza do zup typu krem, a także sosów, eliminując potrzebę dodatkowego blendowania. Warto jednak pamiętać, że ze względu na swoją płynną konsystencję, w niektórych potrawach może wymagać dodatkowego zagęszczenia.

Z passaty przygotujemy szybki sos do makaronu 123RF/PICSEL

Kiedy wybrać passatę, a kiedy przecier pomidorowy? Zwróć uwagę na ten szczegół

Podstawową różnicą między passatą a przecierem pomidorowym jest konsystencja i sposób przygotowania, co wpływa na ich zastosowanie w kuchni. Jeśli chcemy uzyskać aksamitny sos do makaronu, czy też pizzy, passata będzie najlepszym wyborem. Przecier pomidorowy sprawdzi się zaś w potrawach, które cenimy za nieco bardziej wyrazistą strukturę, takich jak gulasze czy tradycyjna polska zupa pomidorowa.

Wybierając między passatą a przecierem, dobrze jest również zwrócić uwagę na skład - najlepiej wybierać te, które zawierają jedynie pomidory i niewielką ilość soli. Dzięki temu nasze potrawy będą nie tylko smaczne, ale i zdrowe.

"Ewa gotuje": Wege kapuśniak Polsat