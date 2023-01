Najprostszy przepis na pączki! Usmażysz je przy pomocy dwóch łyżek

Nadejście lutego oznacza to, że nieubłaganie zbliża się tłusty czwartek. Pączki kładzione łyżką to prosty przepis, który uchroni cię przed nadmiarem pracy w to święto. Sprawdź, jak wykonać najprostsze pączki.

Wykonanie pączków kładzionych łyżką

W przygotowaniu pączków kładzionych łyżką kluczowa jest technika. To ona sprawia, że nie musimy w kuchni spędzać długich godzin, a pączki smażą się w kilka minut. Polega ona na tym, że do przygotowania ciasta i smażenia go, będziemy potrzebowali jedynie dwóch łyżek. Nie wymagają one ręcznego zagniatania. Składniki wystarczy w odpowiedniej kolejności wymieszać ze sobą, a kiedy ciasto jest już gotowe, za pomocą jednej łyżki nabieramy je, a drugą ściągamy, umieszczając na rozgrzanym tłuszczu. To sposób, który nie tylko ułatwi cały proces smażenia, ale także uchroni nas od oparzeń.

Pączki łyżką kładzione na drożdżach

Tradycyjne pączki są przyrządzane z użyciem drożdży. Jeśli chcemy ułatwić sobie proces, wybierzmy ich suchą formę. Wtedy unikniemy przygotowywania zaczynu. Będziemy potrzebowali:

1 szklankę mleka

2 szklanki mąki

1 jajko

1 opakowanie drożdży suchych

2 łyżki cukru

kilka kropel aromatu waniliowego

olej rzepakowy lub smalec do smażenia

Przygotowanie pączków kładzionych łyżką na drożdżach:

Drożdże mieszamy z mąką i cukrem. Następnie stopniowo dodajemy do mieszanki mokre składniki. Mieszamy do połączenia składników i odstawiamy do wyrośnięcia. Po 1,5-2 godzinach ciasto powinno podwoić swoją objętość. Rozgrzewamy wtedy tłuszcz na patelni lub w głębszym rondlu. Następnie kładziemy na nim łyżką ciasto. Smażymy pączki na brązowy kolor i wyjmujemy na ręcznik papierowy do odsączenia nadmiaru tłuszczu. Kiedy ostygną, posypujemy je cukrem pudrem.

Szybkie pączki kładzione łyżką z serkiem homogenizowanym

Pączki z serkiem homogenizowanym to szybszy i prostszy sposób na uzyskanie puszystej struktury ciasta drożdżowego bez dodatku drożdży. Do ich wykonania będziemy potrzebować:

szklanki serka homogenizowanego

3 jajek

1,5 szklanki mąki

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

oleju do smażenia

Przygotowanie pączków kładzionych łyżką z serkiem homogenizowanym:



Zaczynamy od wymieszania jajek z serkiem. Do masy dodajemy suche składniki. Mieszamy wszystko za pomocą łyżki lub widelca. Na patelni lub w rondelku rozgrzewamy olej i smażymy pączki. Nakładamy ciasto oczywiście za pomocą łyżki. Kiedy pączki będą miały złocisty kolor, odsączamy je i obsypujemy cukrem pudrem po ostygnięciu.

Zdjęcie Pączki kładzione łyżką to dobra alternatywa dla klasycznego przepisu / 123RF/PICSEL

Pączki pękają przy smażeniu

Najczęstszą przyczyną pękania pączków przy smażeniu jest ich nadzienie. W przypadku, kiedy jest go zbyt dużo lub jest zbyt ciekłe, może powodować, że pączek się rozpada. Nie będzie to problem w przypadku pączków kładzionych łyżką. Ten rodzaj wypieku jest przygotowany bez nadzienia. Jeśli jednak chcemy je dodać, wystarczy, że już gotowe pączki, za pomocą szprycy nadziejemy naszym ulubionym dżemem.

