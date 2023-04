Najzdrowsze śniadanie według neurologów. Mózg będzie ci wdzięczny

Z czego powinno się składać zdrowe śniadanie? Neurolodzy nie mają co do tego wątpliwości. Eksperci podkreślają, iż podstawą pierwszego posiłku w ciągu dnia powinny być produkty, które zapewnią nam odpowiednią porcję składników odżywczych, będą sycące, a jednocześnie łatwe w przygotowaniu. Mózg będzie nam za to wdzięczny. Oto co warto jeść na śniadanie.

Zdjęcie Z czego powinno się składać zdrowe śniadanie? Neurolodzy nie mają co do tego wątpliwości