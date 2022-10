Nocne owsianki odchudzające. Dodaj szczyptę, a w mig zobaczysz efekty

Dietetycy nie bez powodu polecają jedzenie płatków owsianych osobom chcącym schudnąć. Są one bowiem bogate w błonnik, a ich jedzenie czyści naczynia krwionośne ze złogów cholesterolowych. Dieta bogata w owies może być więc profilaktyką chorób krążenia. Ponadto płatki owsiane obniżają poziom cukru we krwi, a całe nasiona owsa dostarczają fitoestrogenów, szczególnie cennych dla kobiet w okresie klimakterium i po menopauzie.

Eksperci przekonują, że owsianka to jeden z najzdrowszych produktów, jakie można zjeść na śniadanie. Czasami jednak w porannym pośpiechu nie ma czasu na to, aby ją gotować. Na szczęście jest jedno świetne rozwiązanie - owsiankę możesz przygotować wieczorem, na noc wstawić do lodówki, a rano tylko podgrzać i cieszyć się wyśmienitym i zdrowym śniadaniem.

Nocna owsianka jest nie tylko wspaniałym posiłkiem pomagającym schudnąć, ale również dostarcza wszelkiego rodzaju składników odżywcze, które przynoszą wiele korzyści zdrowotnych. Sekret tkwi jednak w dodatkach - odpowiednie skomponowanie składników może spowodować szybszą utratę wagi! Przedstawiamy kilka propozycji nocnych owsianek odchudzających.

Owsianka z masłem orzechowym i nasionami chia

Zdjęcie Owsiankę w słoiku możesz zjeść w domu lub zabrać ze sobą do pracy czy szkoły / 123RF/PICSEL

Ta nocna owsianka to niezły zastrzyk białka - zarówno nasiona chia jak i masło orzechowe są bogactwem protein, które pomagają schudnąć.



Składniki 1/2 szklanki płatków owsianych

1/2 szklanki mleka krowiego lub napoju roślinnego

1 łyżka masła orzechowego

1 łyżeczka syropu klonowego

1 łyżeczka nasion chia

Wszystkie składniki wymieszaj w słoiku, zakręć i odstaw na noc do lodówki. Rano wystarczy dodać do niej ulubione owoce i gotowe!

Owsianka na mleku kokosowym z orzechami, nasionami konopi i jagodami

Ta propozycja jest zarówno sycąca, jak i wyjątkowo pyszna. Połączenie orzechów włoskich i naturalnych, łuskanych nasion konopi to bomba białka, które jest ważne podczas odchudzania. Orzechy włoskie zawierają prawie 4,5 grama białka na 1/4 szklanki, a nasiona konopi mają go około 10 gramów na porcję. Mleko kokosowe natomiast zapewni świetny smak i dużo energii na resztę dnia.

Składniki 1/4 szklanki nasion konopi

¼ szklanki płatków owsianych

2 łyżki posiekanych orzechów włoskich

1 łyżka nasion chia

1/2 pełnotłustego mleka kokosowego

1/4 łyżeczki sproszkowanej wanilii

niskokaloryczny słodzik do smaku (np. stewia, ksylitol, erytrytol)

Mała garść świeżych jagód do podania

Płatki owsiane pomieszaj z mlekiem, nasionami chia, wanilią, nasionami konopi oraz słodzikiem. Przełóż do słoika i wstaw na noc do lodówki. Rano wystarczy dodać jagody oraz orzechy włoskie.

Owsianka z bananem, masłem orzechowym i nasionami lnu

Zdjęcie Owsianka z masłem orzechowym to niezła porcja białka / 123RF/PICSEL

Masło migdałowe jest nie tylko pyszne, ale i bogate w białko oraz zdrowe tłuszcze. Zawiera około 3 gramy białka na łyżkę stołową, co czyni go doskonałym uzupełnieniem owsianki. Do takiego śniadania warto dodać ulubione mleko, banany, posiekane migdały i odrobinę nasion lnu.

Składniki 1/2 szklanki płatków owsianych

1/2 szklanki niesłodzonego mleka roślinnego

1/4 szklanki jogurtu greckiego lub kokosowego

1 szczypta drobnej soli morskiej lub soli kuchennej

1-3 łyżeczki miodu lub słodzika do smaku

1 mały dojrzały banan rozgnieciony widelcem

1 łyżka masła migdałowego

1 łyżka mielonych nasion lnu

łyżeczka sproszkowanej wanilii

Na mleku roślinnym ugotować płatki owsiane, dodać szczyptę soli, nasiona lnu oraz wanilię. Na koniec dodać masło migdałowe i jogurt grecki, słodzik i pomieszać. W miseczce rozgnieść banana, przełożyć gotową owsiankę i po przestygnięciu wstawić do lodówki.

Owsianka z jabłkiem i masłem orzechowym na mleku migdałowym

Zdjęcie Cynamon świetnie pobudza metabolizm, warto więc dodawać go do każdej owsianki / 123RF/PICSEL

To połączenie nie tylko genialnie smakuje, ale również zapewnia sporą ilość białka i błonnika.

Składniki ½ szlanki płatków owsianych

½ szklanki mleka migdałowego

1 łyżka masła orzechowe

1/4 szklanki jabłka, pokrojonego w kostkę

1/2 łyżeczki mielonego cynamonu

1/2 łyżki miodu

szczypta soli morskiej

1/2 łyżeczki sproszkowanej wanilii

Płatki owsiane gotować kilka minut na mleku migdałowym razem z jabłkami. Dodać cynamon, miód, wanilię, szczyptę soli. Na koniec dołożyć masło orzechowe. Po przestygnięciu schować do lodówki.

