Gandżabur na liście dań regionalnych. Co to za potrwa?

Przygotowanie chorutu to wyjątkowy rytuał, wymagający precyzyjnego obierania i suszenia dużej ilości pietruszki, selera, estragonu oraz kopru. Proces ten, szczególnie w tradycji polskich Ormian, stanowił okazję do spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, podczas których wspominano dawny świat i historie przodków.

Tradycja mówi, że osoby obierające zioła musiały mieć na sobie zielone koszulki, co miało gwarantować soczystość barwy chorutu. Przygotowane liście mielono i pozostawiano do fermentacji w huślance (czyli zakwaszonym mleku), po czym formowano w stożki i suszono. Stożki te, gotowe do użycia, są dodawane wyłącznie do gandżaburu, wzbogacając zupę o niepowtarzalny smak i aromat.