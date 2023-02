Jak się robi paprykarz?

Kuchnia Pyszne smarowidło do chleba z "Jaśka". Lepsze niż pasztet Recepturę paprykarza opracowano w szczecińskim laboratorium w połowie lat 60. XX wieku. Najpierw zajadali się nim Polacy, aby już wkrótce trafił nawet do zagranicznych sklepów. Z czego składa się paprykarz? To nic innego jak zmielone mięso ryb, połączone z ryżem, cebulą, koncentratem pomidorowym, olejem roślinnym oraz przyprawami.

Paprykarz szczeciński wzorowany był na afrykańskiej potrawie czop-czop. Jej smakiem zachwycili się przebywający na statkach u wybrzeży Afryki Zachodniej polscy technolodzy, którzy po powrocie do kraju postanowili odnowić smak nowo poznanej przekąski.

Wkrótce Polacy zaczęli wręcz zajadać się paprykarzem szczecińskim.

Zobacz również: Zwykle trafia do zlewu. To błąd! Zamocz w niej śledzie, a zachwycą smakiem

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Z jakiej ryby robi się paprykarz?

Kuchnia Smaczne i sycące smarowidło do chleba. Zrobisz je w kilka chwil! Podstawowym składnikiem paprykarza jest ryba. Zazwyczaj do jego powstania wykorzystuje się makrelę. Jest to bowiem jedna z najpopularniejszych ryb w Polsce, często wykorzystywana jako składnik sałatek czy past kanapkowych. Pamiętajmy, że to niezwykle bogate źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, a także selenu, fosforu, potasu i witamin D oraz A. Ich zawartość sprawia, że spożywanie makreli dobroczynnie oddziałuje na nasz organizm, poprawiając elastyczność krwinek czerwonych, podkręcając odporność organizmu i pozytywnie wpływając na wygląd skóry, a także strukturę kości oraz zębów.

Do produkcji paprykarza wykorzystuje się również pstrąga - źródło cennych minerałów: fosforu, magnezu, potasu, wapnia czy żelaza oraz witamin z grupy B, A i D. Niezastąpionym składnikiem tej przekąski jest również ryż - źródło cynku, potasu, magnezu i żelaza, a także koncentrat pomidorowy lub pomidory - obfite w cynk, mangan, miedź i biotynę.

Zobacz również: Zielone naleśniki ze szpinakiem. Zobacz, co może zdziałać mały dodatek

Instagram Post Rozwiń

Przepis na domowy paprykarz rybny

Jak zrobić domowy paprykarz? To nic trudnego. Do jego przygotowania potrzebować będziemy:

250 g wędzonej ryby - makreli, pstrąga lub morszczuka,

100 g, czyli 1 woreczek naturalnego lub białego ryżu,

1 marchewkę,

1 pietruszkę,

1 dużą cebulę,

3 łyżki oleju roślinnego,

2/3 szklanki bulionu,

1 czubatą łyżkę koncentratu pomidorowego,

sól, pieprz, 2 łyżeczki słodkiej papryki, 1/2 łyżeczki ostrej papryki.

Rybę obrać ze skóry i ości, pozostawiając samo mięso. Ryż ugotować w wodzie zgodnie z instrukcją widoczną na opakowaniu. Marchewkę i pietruszkę obrać, a kolejno zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Cebulę obrać i pokroić w kostkę.

Na patelnię wlać 2 łyżki oleju. Zeszklić na nim cebulę. Kolejno dodać starte warzywa i wlać pozostałą łyżkę oleju. Doprawić solą i pieprzem. Mieszać co chwilę. Smażyć przez około 3 minuty.

Wlać bulion, wymieszać, przykryć i gotować do miękkości warzyw przez kolejnych 10 minut. Po upływie tego czasu zdjąć pokrywkę i dodać rozdrobnioną rybę, słodką i ostrą paprykę oraz odcedzony ryż. Mieszając podgrzewać przez około 4 minuty. Pod koniec dodać koncentrat pomidorowy.

Gotowe! Pastę podawać można z pieczywem na ciepło lub schować do lodówki i wykorzystać kolejno na kanapki.

Zobacz również: Chleb w jajku. Przysmak z dzieciństwa na śniadanie lub na kolację