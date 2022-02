Osusz mięso zanim zaczniesz je smażyć

Jeśli planujesz smażyć mięso z łososia, pamiętaj, że powinno być ono jak najbardziej suche zanim trafi na patelnię. Wilgotność mięsa powoduje ochłodzenie oleju - a im chłodniejszy tłuszcz, tym więcej "wypije" go łosoś. Olej ma rozgrzać zarówno skórę ryby, jak i mięso pod spodem. Najlepiej delikatnie osusz je przed smażeniem, korzystając z papierowego ręcznika.

Najpierw mocno rozgrzej olej, a potem zmniejsz ciepło

Kiedy olej nie będzie wystarczająco gorący, łosoś najprawdopodobniej przyklei się do patelni. Jeśli więc sprawisz, że ta szybko się nagrzeje, zapobiegniesz przywieraniu skóry ryby do metalu.



Jak usmażyć łososia w prawidłowy sposób? Najpierw rozgrzej olej na patelni, a następnie zmniejsz ogień, gdy tylko dodasz łososia na rozgrzaną patelnię. W ten sposób białko natychmiast się zetnie, a filet z łososia będzie można łatwo przewrócić. Dzięki temu mięso będzie równomiernie ugotowane, a skóra zrumieniona i chrupiąca.

Reklama

Przytrzymaj filety metalową szpatułką

Skóra łososia kurczy się pod wpływem gorącego oleju. Aby uniknąć zwijania się skóry oraz całego fileta, a także zapobiec nierównomiernemu gotowaniu łososia, konieczne jest przytrzymanie ryb metalową szpatułką podczas smażenia.

Smaż łososia skórą do dołu

Nawet jeśli chcesz pozbyć się skóry z łososia tuż po przygotowaniu, koniecznie zastosuj tę sztuczkę. Ponieważ tłuszcz dość powoli przenosi ciepło ze skóry na miąższ, zawsze należy kłaść na patelnię łososia skórą do dołu i smażyć go w ten sposób przez większość czasu, aby zapobiec przegotowaniu. Smażenie od strony skóry to idealna metoda na uzyskanie równomiernie przygotowanego mięsa łososia i chrupiącej skóry.

Stronę bez skóry smaż tylko 15 sekund

Użyj łopatki, aby sprawdzić, czy skórkę fileta można łatwo oderwać od patelni. Jeśli tak, oznacza to, że należy przerzucić rybę na drugą stronę. Kiedy go odwrócisz, upewnij się, że druga strona nie smaży się dłużej niż 15 sekund. Po tym jak łosoś został już wysmażony od strony skóry, wystarczy po prostu dokończyć smażenie i zamknąć pory mięsa z drugiej strony. W ten sposób zapobiegasz wysychaniu mięsa i sprawiasz, że będzie soczyste.



Przeczytaj też:



Jak rozpoznać prawdziwe masło? Tak oszukują nas producenci!



"Koktajl amiszów" chroni przed zawałem serca. Wypróbuj w domu!



Jak zrobić pizzę keto? Prosty przepis na spodzie serowym



* * *



Zobacz więcej: