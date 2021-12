Przechowujesz ser w ten sposób? Popełniasz duży błąd

W dzisiejszym tempie życia wielu z nas robi zakupy w pośpiechu. Często wybieramy gotowe do spożycia produkty lub te zapakowane w taki sposób, aby dłużej trzymały świeżość. Jest to jednak błąd, przez który pozbawiamy się przyjemności z jedzenia.

Nigdy nie wkładaj tych produktów do lodówki. Szybciej się zepsują Raymond Hook, który w branży serów pracuje już od 1984 roku, mówi o wyborze właściwie zapakowanego produktu oraz odpowiednim przechowywaniu go w domu. Pierwszym często popełnianym błędem jest kupowanie paczkowanych serów.

Lepiej wybrać z tych, które znajdują się za ladą - pokrojone w plastry lub na kawałki. Jeśli już nawet kupujemy ser uprzednio zapakowany, powinniśmy przed podaniem go na stół przyciąć jego zewnętrzne krawędzie lub pozbyć się skrajnych plastrów.

Jak przechowywać sery?

Niestety, często sprzedawcy i tak pakują nam zakupiony ser w plastikowe folie czy woreczki. Dlatego po przyjściu do domu należy wyjąć go z tego opakowania. Zamiast tego najlepiej zawinąć go w papier, np. taki do pieczenia.



A dlaczego właściwie plastik jest zły dla sera? Wyjaśnia to Raymond Hook:



Kiedy ser dojrzewa, wydziela amoniak. Jeśli jest owinięty plastikową folią, amoniak nie może uciec, więc wraca do sera. W przypadku sera ze skórką wpływ plastiku jest równie zły. W serach jest woda z otoczenia. Jeśli są ciasno owinięte, może to spowodować, że wilgoć w serze opadnie na skórkę na dnie, sprawiając, że będzie mokra

Jak podawać sery?

Kiedy chcemy podać ser na stół, należy pokroić dokładną ilość, jaką chcemy podać, a następnie chwilę odczekać. Pozwoli to serowi osiągnąć temperaturę pokojową, co powinno zająć około godziny.

"Smak sera tkwi w tłuszczu. Kiedy jesz go zimnego, oleje w nim zawarte nie są w stanie pokryć go w całości, przez co przenikają na wierzch" - mówi Hook.

