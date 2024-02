Zaczynamy od dokładnego namoczenia śledzi w zimnej wodzie przez kilka godzin. Pamiętajmy, by co godzinę wymieniać płyn na świeży. Po tym czasie odsączamy śledzie, suszymy i kroimy w niewielkie paseczki.

W kolejnym kroku przechodzimy do przygotowania wywaru. Do garnka wlewamy wodę i ocet, a następnie dodajemy liść laurowy, ziele angielskie i cukier. Podgrzewamy do całkowitego rozpuszczenia cukru.