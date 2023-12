Śledzie po kaszubsku, w oleju, w sosie musztardowym, z żurawiną, z cebulką, tradycyjne śledzie w śmietanie. Opcji na przygotowanie śledzi jest mnóstwo i trudno czasem zdecydować się, w jakiej formie chcemy podać je gościom. W jednym z felietonów na Styl.pl znana restauratorka Ewa Wachowicz przyznała, że śledzie po grecku zawsze robią furorę. Jeśli macie ochotę zaskoczyć gości, podać na świąteczny stół coś obłędnego w smaku, oto przepis.

Reklama

Przepis Ewy Wachowicz na śledzie po grecku

Śledzie po grecku - składniki

400 g płatów śledziowych

400 g marchewki

400 g cebuli

100 g rodzynek

1 puszka przecieru pomidorowego

½ szklanki oleju

Sprawdź także: Nie tylko mleko i woda. Oto najlepsze sposoby na moczenie śledzi

Zdjęcie Jak przyrządzić smaczne śledzie po grecku? / 123RF/PICSEL

Przygotowanie śledzi po grecku

Śledzie wyjąć z kubełka, przełożyć na sito. Jeśli są bardzo słone, włożyć je do zimnej wody na godzinę, by oddały nadmiar soli. Marchew ugotować w całości (powinna być lekko twarda). Po wyjęciu z wody, przestudzić, obrać ze skórki i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Cebule obrać i pokroić w "ósemki" (jeśli są duże - trzeba podzielić je na 16 kawałków). Na patelnię wlać olej (najlepiej o neutralnym smaku) i jeszcze na zimny tłuszcz wrzucić pokrojoną cebulę. Dusić chwilę cały czas mieszając - do momentu, gdy cebula straci swą surowość, ale zachowa jędrność. W żadnym wypadku nie powinna się zeszklić, a tym bardziej zezłocić! Następnie dodać rodzynki, marchewkę i przecier pomidorowy. Wymieszać i zestawić z ognia. Ryby odcedzić i pokroić w centymetrowe paski. Dodać do wystudzonych jarzyn i wymieszać. Przełożyć do miski, szczelnie przykryć i wstawić do lodówki, aby śledzie przeszły warzywnymi smakami. Jeśli kupi się płaty solone, dobrze jest je samemu zamarynować. Wystarczy zagotować wodę z liściem laurowym i kilkoma ziarnami ziela angielskiego, dodać 1-2 łyżki cukru, zestawić z ognia i wlać zwykły ocet spirytusowy. Tą miksturą trzeba zalać śledzie na kilka dni.

Regularne jedzenie śledzi przyczynia się do poprawienia pamięci, a dodatkowo może wzmocnić serce. Najlepiej stawiać na produkty mrożone albo świeże, ale nie zawsze łatwo je dostać. Bez trudności kupimy jednak te solone. Zawierają one witaminy E, A oraz te z grupy B. Ponadto minerały. Mimo że śledzie zaliczane są do ryb tłustych, to jednak nie są one zbyt kaloryczne.

Polecamy również inne przepisy na śledzie:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Śledzie w occie Polsat