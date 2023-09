Porady To ostatni dzwonek, by przygotować prozdrowotny sok. Przyniesie ulgę w przeziębieniu i nie tylko

Początek jesieni to najlepszy czas na zbiór aronii. Owoce już w połowie września powinny być dojrzałe, jednak warto poczekać z ich zrywaniem chwilkę dłużej, aby stały się słodsze. Niektórzy uważają, że warto nawet poczekać do pierwszych przymrozków, bowiem aronia traci wtedy sporo ze swej cierpkości.

Ten charakterystyczny smak obecny jest w aronii, ponieważ zawiera on dużo ilości substancji garbnikowych, które odpowiadają za kwaśny posmak. Dlatego też w przetworach dobrze jest aronię połączyć z innymi owocami.

Aronia. Prawdziwe bogactwo witamin zamknięte w małych kulkach

Warto pamiętać, ze aronia to prawdziwa witaminowa bomba, ma niski indeks glikemiczny i sporo błonnika. Doceniana za zawartość bio­fla­wo­no­idów.

Jest doskonałym źró­dłem wi­ta­min A, E, C, K i z grupy B oraz cen­nych mikro- i ma­kro­ele­men­tów, w tym:

wap­nia

ma­gne­zu

że­la­za

po­ta­su

fos­fo­ru

sodu

cynku

Skład­ni­ki te wspie­ra­ją wiele ważnych pro­ce­sów w naszym or­ga­ni­zmie, przyczyniają się do wzmocnienia od­por­ności i wspie­ra­ją pra­wi­dło­we wi­dze­nie.

Aronia jest idealna dla sercowców

Choć aronia wykorzystywana jest głównie do walki z przeziębieniem bądź grypą, do diety powinni włączyć ją także sercowcy. Według przeprowadzonych badań, regularne spożywanie aronii przyczynia się do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi oraz zapobiega odkładaniu się cholesterolu, dzięki czemu aronia bardzo korzystnie wpływa na pracę serca.

Zdjęcie Owoce aronii to naturalne lekarstwo na nadciśnienie i miażdżycę / 123RF/PICSEL

Co zrobić z aronii?

Charakterystyczny smak aronii nie wszystkim pasuje, jednak np. suszona jest doskonałym składnikiem owocowych herbat. Warto przez cały rok także sięgać po sok z aronii, a z owoców można przygotować wyborne konfitury i dżemy.

Doskonałym duetem, który posmakuje wszystkim domownikom, będzie połączenie aronii z jabłkiem.

Jak przygotować konfiturę z aronii i jabłek? Przepis jest bardzo prosty

Aby przygotować pyszny przysmak na jesienne i zimowe dni, wystarczy tylko kilka składników:

1 kilogram aronii

2 kilogramy jabłek

sok z cytryny

400 gramów cukru (możemy użyć mniejszej ilości, jeśli woliny przetwory mniej słodkie)

Przygotowanie onfitury z aronii i jabłek:



Zdjęcie Konfitura z aronii i jabłka wybornie smakuje jako dodatek do ciast i naleśników. / 123RF/PICSEL

Owoce dokładnie myjemy, jabłka obieramy ze skórki, wykrawamy nasienne gniazda i kroimy na mniejsze kawałki. Następnie umieszczamy wszystko w dużym garnku i gotujemy, aż owoce rozgotują się i zmiękną. Dodajemy sok z cytryny oraz cukier, dokładnie wszystko mieszamy i gotujemy jeszcze przez chwilę, aby wszystkie składniki dobrze się połączyły. Tak przygotowaną konfiturę umieszczamy w uprzednio przygotowanych słoikach (pamiętajmy, aby je dobrze umyć i wypatrzyć) i pasteryzujemy.

Konfitura będzie doskonałym dodatkiem do wypieków, owsianek czy naleśników. Sprawdzi się także jako zamiennik żurawiny do mięs i pleśniowych serów.

