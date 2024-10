Regularna aktywność fizyczna

Jednym z najprostszych i jednocześnie najskuteczniejszych sposobów na pozbycie się nadprogramowych kilogramów jest wprowadzenie do codziennej rutyny dodatkowej aktywności. Jak przekonują trenerzy, nie muszą to być od razu intensywne treningi, bo pierwsze, pozytywne efekty zobaczymy już po kilku dniach regularnych spacerów. Badania wykazały, że spacer po posiłku stymuluje pracę poszczególnych narządów układu pokarmowego i mocno wspiera żołądek, który szybciej trawi przyswojone składniki.

Spacery redukują również wzdęcia, nieprzyjemne objawy zespołu jelita drażliwego i przyspieszają proces przemieszczania się gazów przez przewód pokarmowy. W efekcie wspierają one prawidłowe wypróżnianie, a nawet zapobiegają zaparciom.

Według badań, już 20-minutowy spacer po jedzeniu pozwala spalić jednorazowo nawet 150 kalorii!

Lekarze przekonują, że na aktywność fizyczną powinniśmy przeznaczać co najmniej jedną godzinę dziennie. Wybór mamy spory, bo oprócz spacerów na liście najzdrowszych aktywności znalazły się:

godzina jazdy na rowerze,

zabawa na świeżym powietrzu,

taniec,

praca w ogrodzie,

umiarkowane ćwiczenia w domu np. pilates lub ćwiczenia rozciągające.

Warto jednak mieć świadomość, że wspomniana godzina to absolutne minimum. Jeśli chcemy szybko schudnąć, poprawić wydolność organizmu i przyspieszyć metabolizm, to niezbędne będą dłuższe i częstsze treningi. Świetnym rozwiązaniem jest wprowadzenie do codziennej rutyny porannej rozgrzewki, składającej się z tak prostych ćwiczeń jak wymachy, pajacyki czy brzuszki. Pomagają one przyspieszyć metabolizm, pobudzić organizm do pracy, a finalnie zgubić dodatkowe kilogramy.

Osoby zaawansowane, które dbają o codzienną, umiarkowaną aktywność, a mimo to wciąż mają na koncie kilka nadprogramowych kilogramów, będą musiały zintensyfikować wysiłki i postawić na mocniejsze treningi. Jednym z najskuteczniejszych jest, święcąca od wielu lat triumfy tabata. Nazwa tabata pochodzi od nazwiska jej twórcy, dr Izumy Tabaty z Japonii, który w latach 90. postanowił sprawdzić, jaki wpływ na kondycję, zdrowie oraz osiągane przez sportowców wyniki mają intensywne ćwiczenia interwałowe. Tabata opiera się właśnie na interwałach: w ciągu 20 sekund ćwiczący wykonują maksymalną liczbę powtórzeń danego ćwiczenia, następnie odpoczywają przez 10 sekund i powtarzają wszystko osiem razy. Ćwiczenia, które składają się na trening tabaty to m.in:

przysiady,

pompki,

wyrzucanie nóg do tytułu,

pajacyki,

szybki bieg bokserski.

Tabata błyskawicznie redukuje tkankę tłuszczową, buduje mięśnie, rzeźbi ciało, a dodatkowo wzmacnia serce, zwiększa wydolność i przyśpiesza metabolizm. Podczas 20 minut tego intensywnego treningu można spalić od 240 do 360 kalorii!

Szklanka wody na czczo i soki

Do świąt i sylwestra zostało jeszcze sporo czasu - dietetycy przekonują, że w dwa miesiące można nie tylko zrzucić kilka kilogramów, ale również wprowadzić zdrowe nawyki, które zostaną z nami na kolejne lata. Jednym z nich jest legendarna już "szklanka wody na czczo", która lansowana była przez wiele lat jako prosty sposób na utrzymanie wagi, a nawet schudnięcie. Dziś dietetycy spierają się, czy picie wody o poranku faktycznie ma tak zbawienny wpływ na utrzymanie szczupłej sylwetki, ale badania udowodniły, że warto wprowadzić ten nawyk do codziennej rutyny.

Rano jesteśmy mocno odwodnieni, więc sięgając po wodę zaspokajamy pragnienie. Dzięki temu nie "rzucamy się" łapczywie na jedzenie, myląc pragnienie z głodem. Woda z dodatkiem soku z cytryny łagodnie pobudza układ pokarmowy i mobilizuje go do pracy, co finalnie faktycznie może pomóc nam utrzymać wagę, a przy wsparciu właściwej diety i aktywności fizycznej, nawet schudnąć.

Jednym ze sposobów na usprawnienie pracy układu pokarmowego, a finalnie zrzucenie nadmiarowych kilogramów jest regularne stosowanie sokowego detoksu. Dieta sokowa jest wprawdzie dość kontrowersyjna i nie wszyscy dietetycy są przekonani o jej skuteczności, ale stosowana z umiarem, np. raz na dwa tygodnie, może przynieść bardzo pozytywne efekty. Zasady sokowego detoksu są bardzo proste - przez jeden dzień w tygodniu pijemy tylko soki, rezygnując z innych posiłków. Zazwyczaj jest ich pięć, a ich dobowa kaloryczność powinna wahać się od 1000 do 1500 kcal.

Jednodniowy detoks pobudza perystaltykę jelit, poprawia ich mikroflorę, wpływa na poprawę samopoczucia, dodaje energii, pozwala zwalczyć problemy trawienne, zapobiega zaparciom i ułatwia wypróżnianie. Finalnie pomaga więc schudnąć i zapobiega niedoborom witamin i składników mineralnych.

Najskuteczniejsze i najsmaczniejsze są napoje na bazie takich odżywczych warzyw i owoców jak:

jabłka,

marchew,

buraki,

por,

pomarańcze,

pietruszka.

Przed zastosowaniem jednodniowego detoksu sokowego warto skonsultować się z lekarzem, wykluczając schorzenia czy choroby, które mogłyby być przeciwskazaniem do zastosowania tej metody.

Rezygnacja z "gotowców"

Prostym, zdrowym i skutecznym sposobem na schudnięcie jest wyeliminowanie z diety mocno przetworzonych produktów. Gotowe jedzenie wprawdzie syci, jest stosunkowo tanie i proste w przygotowaniu, ale jednocześnie dostarcza sporo cukru, soli, niskiej jakości tłuszczu oraz mnóstwa kalorii. Chodzi o takie produkty jak:

gotowe sosy do makaronów,

gotowe dania,

słodycze,

płatki do mleka,

"dietetyczne" batony,

"chińskie zupki",

chipsy,

ciastka,

chrupki.

W popularnych "gotowcach" znajdują się regulatory kwasowości, barwniki i utwardzone tłuszcze roślinne. Wysoko przetworzona żywność poddawana jest licznym procesom technologicznym, przez co traci swoje wartości odżywcze, serwując nam puste, bezwartościowe kalorie. Regularne spożycie takich produktów negatywnie wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale także sylwetkę. Ta sama zasada dotyczy także produktów bogatych w białą mąkę, które utrudniają proces chudnięcia. Warto zrezygnować więc z białego pieczywa lub sięgać po nie tylko okazjonalnie.

Badania wykazały, że rezygnacja z "gotowców" pozwala szybko i widocznie schudnąć, a później utrzymać zdrową wagę.

Dłuższy sen

Naukowcy już dawno udowodnili, że zdrowy sen to gwarancja zdrowia i dobrego samopoczucia. Niedobory snu grożą natomiast poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi takimi jak m.in.:

podatność na infekcje,

zaburzenia nastroju,

problemy z pamięcią,

zwiększone ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia i zaburzeń hormonalnych.

Specjaliści od żywienia udowodnili natomiast, że zbyt krótki sen powoduje spowolnienie metabolizmu. Autorzy jednego z badań naukowych dowiedli, że śpiąc dłużej mamy za dnia mniejszy apetyt, a co za tym idzie, spożywamy mniej kalorii. Zespół uczonych z University of Chicago przeprowadził eksperyment z udziałem 80 osób z nadwagą w wieku od 21 do 40 lat. Na początku badania spali oni sześć i pół godziny na dobę. Długość snu uczestników była monitorowana za pomocą noszonych przez nich urządzeń elektronicznych, zaś spożycie kalorii mierzono dzięki analizie próbek moczu. Dwa tygodnie po rozpoczęciu badania połowa uczestników wzięła udział w szkoleniu z zakresu poprawy higieny snu, którego celem było wydłużenie nocnego wypoczynku do zalecanych przez ekspertów ośmiu godzin. Uczestnicy z grupy kontrolnej nie dokonywali żadnych zmian w dotychczasowym schemacie snu.

Badanie wykazało, że osoby biorące udział w szkoleniu spały ponad godzinę dłużej, a w rezultacie spożywały w ciągu dnia średnio o 270 kalorii mniej niż uczestnicy z grupy kontrolnej. Po upływie dwóch tygodni schudły one pół kilograma. Jak obliczyli autorzy badania, gdyby uczestnicy od tej chwili każdej nocy spali o godzinę dłużej, w ciągu trzech lat bez wysiłku pozbyliby się aż 12 nadprogramowych kilogramów!

