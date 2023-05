Anna Lewandowska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet polskiego show-biznesu. Sportsmenka, trenerka oraz dietetyczka szybko stała się autorytetem w dziedzinie zdrowego trybu życia. Anna Lewandowska od lat prowadzi warsztaty, grupowe treningi, a także ma własną firmę ze zdrową żywnością. Jest również autorką popularnego bloga Healthy plan by Ann, na którym dzieli się swoimi doświadczeniami oraz poradami na temat treningów, zdrowego odżywiania, a także macierzyństwa. To właśnie tam podzieliła się wspaniałym przepisem na zdrowe i dietetyczne młode ziemniaczki.

Zdjęcie Anna Lewandowska zasłynęła jako trenerka fitness oraz dietetyczka / Grzegorz Michalowski/East News / East News

Czy faktycznie ziemniaki tuczą? Lewandowska obala mit

Coraz częściej mówi się o niekorzystnym wpływie na zdrowie, jaki niesie łączenie ziemniaków z tłustymi sosami i mięsami. Takie połączenie obciąża układ trawienny człowieka i może powodować nieprzyjemne dolegliwości. Zaczęto też powszechnie uważać, że ziemniaki są warzywem niezdrowym lub tuczącym. Anna Lewandowska obala ten mit! Okazuje się, że ziemniaki wcale nie mają wielu kalorii i mogą być stosowane w przeróżnych dietach:

A przecież 100 g ziemniaków ugotowanych w wodzie to tylko 75 kcal. Tuczą dodawane do nich sosy i omasty napisała na swoim blogu.

Z tego powodu Anna Lewandowska opracowała przepis na aromatyczny sos do ziemniaków, który nie tylko nadaje im wyjątkowego smaku, ale i wzbogaca je o cenne składniki odżywcze.

Przepis na młode ziemniaki Anny Lewandowskiej

10 młodych ziemniaków

szklanka orzechów włoskich

pęczek dymki

pęczek koperku

4 ząbki czosnku

oliwa z oliwek

łyżka miodu

sól morska

pieprz czarny

majeranek

łyżka soku z cytryny

Ziemniaki należy najpierw dokładnie umyć, szorując ich skórkę, a następnie ugotować w wodzie. W ten sposób zachowują więcej wartości odżywczych. Po ugotowaniu możemy je obrać i następnie pokroić w ćwiartki. Następnie możemy przejść do umycia i pokrojenia dymki, a następnie do przygotowania świeżego sosu. Do słoiczka dodajemy pół szklanki oliwy, miód, sok z cytryny, oraz przeciśnięty przez praskę lub drobno pokrojony czosnek. Taki słoik należy zakręcić, a następnie potrząsnąć nim w celu wymieszania składników. Ziemniaczki serwujemy, dodając do nich posiekaną dymkę, koperek, majeranek i orzechy, a następnie polewając wszystko sosem.

Zdjęcie Młode ziemniaki polane świeżym ziołowym sosem to idealny pomysł na wiosenny obiad / 123RF/PICSEL

Dlaczego warto jeść ziemniaki?

Ziemniaki to doskonałe źródło energii i witamin. Są prawdziwą skarbnicą wielu istotnych składników odżywczych m.in.:

witaminy C, A, D, E, K,

witamin z grupy B,

magnezu,

potasu,

fosforu,

żelaza,

wapnia.

Regularne spożywanie gotowanych w wodzie lub na parze ziemniaków pozytywnie wpływa na zdrowie człowieka, a przede wszystkim na układ pokarmowy. Polecane są dla osób na diecie lekkostrawnej czy też odchudzającej. Zawarte w ziemniakach flawonoidy, karotenoidy i kwasy fenolowe to silne antyoksydanty, które chronią komórki przed działaniem wolnych rodników. Dzięki temu wspierają układ sercowo-naczyniowy, obniżają ciśnienie krwi, a także zapobiegają chorobom serca.