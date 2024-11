Składniki na najprostsze ciasto drożdżowe

Zanim przejdziemy do przepisu, zaczniemy od listy składników. Do przygotowania ciasta drożdżowego będziesz potrzebować:

500 g mąki pszennej

25 g świeżych drożdży (lub 7 g drożdży instant)

200 ml mleka

100 g cukru

100 g masła

2 jajka

szczypta soli

opcjonalnie: wanilia, skórka cytrynowa, rodzynki

Wiele osób spiera się o to, ile jajek do ciasta drożdżowego dodać. My uważamy, że 2 - to liczba, która pozwoli nadać ciastu elastyczności i wzbogaci jego smak. Dla uzyskania jeszcze bardziej delikatnej konsystencji możesz dodać samo żółto. Nie przesadź z liczbą jajek, bo mogą spowodować obciążenie ciasta.

Przygotowanie ciasta drożdżowego

Krok 1: Przygotowanie zaczynu

Aby ciasto drożdżowe pięknie wyrosło, najważniejsze jest przygotowanie odpowiedniego zaczynu. Podgrzej mleko do letniej temperatury (około 30-35 stopni Celsjusza) i rozpuść w nim drożdże wraz z łyżeczką cukru. Następnie dodaj dwie łyżki mąki, wymieszaj wszystko razem i pozostaw w ciepłym miejscu na około 10-15 minut, aż zaczyn zacznie rosnąć i bąbelkować. To sygnał, że drożdże są aktywne i gotowe do pracy.

Krok 2: Zagniatanie ciasta

W dużej misce przesiej mąkę, dodaj cukier, sól oraz zaczyn. Następnie wbij jajka i dodaj roztopione, ostudzone masło. Pamiętaj, aby masło nie było zbyt gorące, ponieważ może zabić drożdże. Zagnieć ciasto, najlepiej ręcznie lub przy użyciu robota kuchennego z hakiem do ciasta, aż stanie się gładkie i elastyczne. Powinno to zająć około 10 minut. Ciasto powinno być miękkie, ale nie kleić się do rąk. Jeśli jest zbyt suche, dodaj odrobinę więcej mleka.

Krok 3: Formowanie ciasta i drugie wyrastanie

Gdy ciasto podwoi swoją objętość, wyłóż je na stolnicę lekko oprószoną mąką i delikatnie zagnieć, aby pozbyć się nadmiaru powietrza. Następnie uformuj z ciasta bochenek lub przełóż je do wybranej formy (np. keksówki). Przykryj i pozostaw do ponownego wyrastania na około 30-40 minut.

Gdy ciasto podwoi swoją objętość, wyłóż je na stolnicę lekko oprószoną mąką i delikatnie zagnieć 123RF/PICSEL

Krok 4. Pieczenie

Jak prawidłowo piec ciasto drożdżowe? Pieczenie najlepiej rozpocząć w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza. Czas pieczenia zależy od wielkości ciasta - zwykle trwa to od 35 do 45 minut. Warto sprawdzać ciasto pod koniec pieczenia, używając patyczka - jeśli wyjdzie suchy, ciasto jest gotowe.

Aby ciasto drożdżowe nie spiekało się zbyt mocno z wierzchu, można przykryć je folią aluminiową po około 20 minutach pieczenia. W ten sposób ciasto będzie równo upieczone, a skórka nie stanie się zbyt twarda.

Krok 4: Studzenie i podawanie

Po upieczeniu ciasto drożdżowe warto wyjąć z piekarnika i pozostawić do wystygnięcia na kratce. Dzięki temu unikniesz nadmiernej wilgoci pod spodem ciasta, która może sprawić, że stanie się gumowate. Najlepiej poczekać, aż ciasto całkowicie ostygnie.

Co zrobić, żeby ciasto drożdżowe było puszyste i delikatne?

Sekret puszystego ciasta drożdżowego tkwi w cierpliwości oraz odpowiednich technikach. Oto kilka kluczowych wskazówek, aby ciasto było lekkie i delikatne:

Odpowiednie wyrabianie - ciasto drożdżowe musi być dobrze wyrobione, co pozwala glutenowi się rozwijać i tworzyć strukturę, która będzie trzymać powietrze. Zbyt krótki czas wyrabiania może sprawić, że ciasto nie będzie wystarczająco sprężyste. Cierpliwe wyrastanie - pozostaw ciasto w ciepłym miejscu do podwojenia objętości, co zwykle zajmuje około 1-1,5 godziny. Nie przyspieszaj tego procesu, na przykład stawiając ciasto przy zbyt gorącym grzejniku, ponieważ może to prowadzić do nierównomiernego wyrastania. Ciepło i wilgotność - aby ciasto drożdżowe było idealnie delikatne, postaraj się utrzymać ciepło podczas wyrastania. Możesz przykryć miskę folią spożywczą lub czystą ściereczką, aby ciasto nie wysychało.

Co dodać, aby ciasto drożdżowe było wilgotne?

Nikt nie lubi suchego ciasta drożdżowego, ale my wiemy, jak zapewnić mu odpowiednią wilgotność. Dodaj odpowiednią ilość masła, zamiast wody użyj mleko w zaczynie i dodaj ekstra łyżkę śmietany albo jogurtu naturalnego. To świetny trik, który pozwala uzyskać idealną strukturę ciasta.

Pięknie wyrasta! INTERIA.PL

Anna Lewandowska prosto z Barcelony. Za czym najbardziej tęskni? Polsat