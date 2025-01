Katarzyna Bosacka : dziennikarka, prezenterka i ekspertka ds. zdrowego żywienia. Popularność zdobyła jako prowadząca programy "Wiem, co jem" i "Wiem, co kupuję". Bosacka edukowała w nich na temat świadomego wyboru produktów spożywczych, ich jakości i wpływu na zdrowie. Dziennikarka jest również autorką wielu publikacji poświęconych prowadzeniu zdrowego trybu życia. Aktywnie działa też w mediach społecznościowych.

Na Instagramie publikuje krótkie nagrania, w których bierze pod lupę rozmaite produkty. Od czasu do czasu dzieli się też przepisami czy wskazówkami dotyczącymi diety.

Tym razem Katarzyna Bosacka postanowiła wskazać kluczowe różnice pomiędzy sklepową pizzą a pinsą. Który produkt lepiej wybrać? Oto, co powiedziała ekspertka.

Pizza to jeden z najpopularniejszych włoskich przysmaków

"Pizza powstaje z mąki 00, czyli pozbawionej tzw. popiołu - składników mineralnych. Jest to mąka bardzo wysoko oczyszczona i tutaj rzeczywiście w składzie taką mąkę znajdziemy, bo jest to mąka po prostu pszenna, woda, oliwa z oliwek i w zasadzie tyle. Dodatkiem są jedynie drożdże" - wymieniła skład pizzy.

"Pinsa może być pełnoziarnista i mieć dodatek mąki zdrowej, z pełnego ziarna, czyli bogatej w składniki mineralne. Poza tym ta pinsa jest zrobiona na zakwasie, a prawdziwy zakwas to bakterie kwasu mlekowego, które korzystnie wpływają na nasz układ pokarmowy" - przekazała Bosacka.

Co zatem wybrałaby Katarzyna Bosacka? Dziennikarka przyznała, że zdecydowanie byłaby to pinsa z ciastem na prawdziwym zakwasie z mąką pełnoziarnistą. W dołączonym do nagrania wpisie Bosacka przyznała, że pinsa jest idealną opcją dla osób szukających czegoś nowego - "mniej tłustego, zdrowszego i bardziej wyrafinowanego".