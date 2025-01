"Zarówno imbir świeży, jak i suszony, mają kompletnie różny smak. Imbir świeży świetnie nadaje się do naparów. Ma bardzo dużo witaminy C w porównaniu z imbirem suszonym. Ma też więcej enzymów, które poprawiają trawienie. Świeży imbir dodawałabym do potraw, które są krótko gotowane. Na przykład do wszelkich azjatyckich sosów, bo on ma bardzo odświeżający, rozkoszny smak, jak i do naparów, czyli do herbaty zimowej" - powiedziała Bosacka w opublikowanym na instagramie nagraniu.