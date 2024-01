Smalczyk na chrupiącej pajdzie chleba. Z jednym składnikiem będzie biały jak śnieg

Oprac.: Martyna Bednarczyk Kuchnia

Trend związany ze zdrowym odżywianiem utrzymuje się wśród społeczeństwa już od kilku lat. W związku z tym popularność tłustego smalcu z każdym rokiem maleje. Co zrobić, jeśli dopadnie nas ochota na kromkę chleba obficie pokrytą popularnym smarowidłem? Zanim wybierzemy się do pobliskiego sklepu, by włożyć do koszyka produkt, którego skład pozostawia wiele do życzenia, zróbmy przysmak samodzielnie. Nie zapomnijmy o dodaniu ważnego składnika, dzięki któremu smalec będzie wyjątkowo apetyczny.

Zdjęcie Co dodać do smalcu, by zyskał biały kolor? / 123RF/PICSEL