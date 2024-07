Drągoły - co to jest?

Prawdziwi wielbiciele pierogów nie ograniczają się tylko do podstawowej wersji, wypełnionej nadzieniem z ziemniaków, sera i cebuli. Na ich stołach pojawiają się także placki wypełnione mięsem, świeżymi owocami, kapustą i grzybami, a nawet pieczarkami z żółtym serem. Lato to czas beztroskiego zajadania się kilogramami świeżego bobu. Jeśli znudziło nam się podsmażanie go na maśle z przyprawami, wykorzystajmy warzywo do przygotowania farszu na pierogi.