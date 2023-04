Żurek wielkanocny

Kuchnia Sałatka jarzynowa na Wielkanoc. Niezawodne triki Ewy Wachowicz, siostry Anastazji i nie tylko Żurek przygotowuje się na bazie wywaru i zagęszcza zakwasem. Za jego wyrazistym smakiem stoi również chrzan i czosnek. W połączeniu z majerankiem, kiełbasą oraz jajkiem tworzy aromatyczną całość.

Sekretem idealnego żurku wielkanocnego jest przede wszystkim dobranie idealnych proporcji, tak by zupa nie wyszła zbyt mdła lub za kwaśna. W różnych regionach Polski przygotowuje się żurek na inne sposoby. Różnice wiążą się głównie z ilością dodawanej śmietany, zakwasu, czy też przypraw.

Magda Gessler również ma swój niezawodny patent na przygotowanie wielkanocnego żurku. Dodaje jeden składnik, który podkręca smak zupy i nadaje jej niezwykłego aromatu.

Zdjęcie Przepis Magdy Gessler zakłada podsmażenie grzybów na maśle i następnie zalanie bulionem / 123RF/PICSEL

Co Magda Gessler dodaje do żurku wielkanocnego?

Magda Gessler jest inspiracją kulinarną dla wielu Polaków. Jej przepisy cieszą się sporą popularnością i są chętnie wykorzystywane. Restauratorka recepturę żurku wielkanocnego wzbogaca o grzyby. Okazuje się, że najlepsze są prawdziwki. Mogą być zarówno suszone, jak i mrożone. W przypadku tej pierwszej opcji trzeba jednak pamiętać o ich wcześniejszym namoczeniu.

Kiedy dodać grzyby do żurku wielkanocnego? Przepis Magdy Gessler zakłada podsmażenie ich na maśle i następnie zalanie bulionem. Dopiero gdy prawdziwki są miękkie, można wlać zakwas, a następnie dodać czosnek, opcjonalnie chrzan i przyprawy, a na końcu śmietanę.

Magda Gessler podzieliła się również patentem na przygotowanie sałatki jarzynowej, która króluje na stołach Polaków podczas świąt wielkanocnych. Restauratorka odradza dodawanie do niej cebuli, która swoim intensywnym smakiem i zapachem może przyćmić inne warzywa. Poza tym zaleca, by nie przesadzać z ilością majonezu. Sama Magda Gessler chętnie dodaje do sałatki jarzynowej musztardę, która podkreśla jej słono-kwaśny smak.

