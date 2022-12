Tak zrobisz doskonały kompot z suszu. Sekret tkwi w kilku drobiazgach

Spis treści: 01 Kompot z suszu - właściwości

02 Kompot z suszu - przeciwskazania

03 Jak zrobić doskonały kompot z suszu?

04 Kompot z suszu - przepis

05 Jak długo powinno się gotować kompot z suszu?

Kompot z suszu - właściwości

Kompot z suszu to obowiązkowy element na wigilijnym stole. Jego głęboki smak i aromat kojarzy się przede wszystkim z okresem Bożego Narodzenia. Chociaż przygotowujemy go zazwyczaj tylko raz w roku, eksperci zachęcają, by serwować ten przysmak nie tylko od święta. Wykazuje bowiem wiele prozdrowotnych właściwości i jest skarbnicą witamin.

Kompot z suszu jest bogaty w witaminę C - świetnie wzmacnia odporność, witaminę A - wpływa pozytywnie na wzrok, witamina K - wspiera krzepnięcie krwi, witaminy z grupy B - niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, a także witaminę E przeciwdziałającą wolnym rodnikom.

Ten aromatyczny, wigilijny napój to także spora dawka błonnika, który zbawiennie wpływa na układ pokarmowy. Picie go do sytej kolacji to więc doskonały pomysł, bowiem zminimalizuje wystąpienie niepożądanych dolegliwości trawiennych.

Kompot z suszu - przeciwskazania

Mimo tych wszystkich zalet, kompot z suszu nie będzie dobrym wyborem dla cukrzyków. Diabetycy chcący skosztować go podczas świąt powinni najpierw skonsultować się z lekarzem.

Eksperci odradzają również podawania go niemowlętom i małym dzieciom ze względu na obecność składników uczulających (goździki, cynamon) oraz spore ilości cukrów.

Jak zrobić doskonały kompot z suszu?

Zdjęcie Tradycyjny, łemkowski przepis na kompot z suszu mówi o użyciu suszonych jabłek, gruszek i śliwek. Można jednak dodać też morele czy figi / 123RF/PICSEL

Aby wigilijny kompot uzyskał wyśmienity, tradycyjny smak i aromat, należy przygotować go z trzech rodzajów owoców: jabłek, gruszek i śliwek. Niekiedy dodaje się do niego również inne dodatki jak np. suszone figi, morele, kawałki pomarańczy - co nie jest zgodne z pierwotną tradycją pomysłodawców tego napoju - czyli Łemków.

Według staropolskich wierzeń, picie kompotu z suszu ma zapewniać zdrowie, witalność i długowieczność.

Kompot z suszu - przepis

Idealny kompot z suszu gotuje się z suszonych (nie wędzonych) owoców z dodatkiem aromatycznych przypraw. Gotową mieszankę na taki napój można kupić w sklepie lub przygotować dużo wcześniej samodzielnie.

Do przyrządzenie wigilijnego kompotu wybierz duży garnek (owoce podczas gotowania będą pęcznieć). Na 1 litr wody przypadać powinno 100 gram jabłek, tyle samo gruszek, a także pięć śliwek i ewentualnie pięć morel czy fig. Cały proces gotowania wywaru z suszonych zajmie przynajmniej kilka godzin, warto więc rozpocząć go odpowiednio wcześnie.

Suszone owoce najpierw warto umyć, a następnie namoczyć przez co najmniej 2-3 godziny wodzie.

Gdy spęcznieją, do naczynia należy dodać kilka ziarenek kardamonu, miód (dwie łyżki na 3 litry wody), anyż (2 gwiazdki) i laskę cynamonu.

Pod koniec gotowania dobrze też dodać odrobinę cynamonu w proszku.

Jak długo powinno się gotować kompot z suszu?

Kompot z suszu powinien gotować się nie więcej jak 40-45 minut (od momentu zagotowania) na niewielkiej mocy palnika. Gotowy napój po ostygnięciu warto przechowywać w lodówce. Można pić go przez około 3-4 dni od momentu przygotowania.