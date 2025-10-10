Takich kiszonek jeszcze nie jadłeś? No to żałuj. Znakomite w smaku i zdrowe

Nie trzeba już chyba nikogo przekonywać, że tzw. kiszonki powinny mieć stałe miejsce w naszym codziennym menu, bowiem spożywanie kiszonych ogórków czy kapusty, bardzo korzystanie wpływa na nasze zdrowie. Kiszonki to jednak nie tylko warzywa, ale również owoce, w tym m.in. jabłka. Wyjaśniamy, dlaczego warto poddać jabłka fermentacji, jak to zrobić i z czym je jeść.

Jak zrobić kiszone jabłka?
Dlaczego warto ukisić jabłka?

Kiszone jabłka są niezwykle popularne zwłaszcza w medycynie ludowej, i rzecz jasna, docenianie z uwagi na właściwości prozdrowotne. Kiszone jabłka są źródłem probiotyków, które korzystnie wpływają m.in. na florę bakteryjną jelit, wspomagając trawienie. To również bardzo dobre źródło flawonoidów charakteryzujących się właściwościami przeciwutleniającymi, przeciwzapalnymi i przeciwdrobnoustrojowymi.

Proces fermentacji jabłek nie wpływa negatywnie na zawarte w tych owocach witaminy i minerały, a nawet może wzmacniać ich efektywność. To jednak nie koniec zalet związanych z kiszeniem jabłek, ponieważ owoce poddane temu procesowi skutecznie usuwają toksyny z organizmu.

Kiszone jabłka mogą również skutecznie wpływać na regulowanie poziomu glukozy, a z uwagi na zawartość błonnika, wyrównywać cholesterol.

Z czym spożywać kiszone jabłka?

Kiszone jabłka z powodzeniem możemy spożywać w formie przekąski. Dobrym pomysłem jest również wykorzystanie kiszonych jabłek do pieczeni, gulaszu czy różnego rodzaju potraw mięsnych. Znakomicie smakują jako jeden z wielu składników sałatek oraz surówek.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by kiszone jabłka dodać do bigosu, dzięki czemu potrawa nabierze charakteru i będzie doskonale smakować.

Kiszone jabłka - składniki

Do przygotowania kiszonych jabłek potrzebujesz:

  • 1 kg dojrzałych, małych jabłek,
  • 1 litr przegotowanej wody,
  • 1 łyżkę stołową soli kamiennej,
  • 3 łyżki miodu,
  • kilka liści wiśni, porzeczki, winogron lub chrzanu.

Kiszone jabłka - przepis

Wodę podgrzewamy i rozpuszczamy w niej miód oraz sól, następnie zostawiamy do ostygnięcia, aż woda będzie miała temperaturę pokojową. Jabłka dokładnie myjemy, ale ich nie kroimy i nie obieramy ze skórki.

Jabłka przekładamy do dużego, czystego słoika. Do słoika aplikujemy również liście wiśni, poprzeczki, winogron lub chrzanu. Całość zalewamy wodą z solą i miodem, by woda całkowicie przykryła jabłka. Dokładnie zakręcamy słoik i odstawiamy do ukiszenia na ok. dwa, trzy tygodnie.

