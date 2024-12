Czym są fizioły? To świąteczne danie pochodzi z południowej części Polski i tam jest w świątecznym menu jako pozycja obowiązkowa. Reszta Polski niewiele słyszała o tym rarytasie, którym zajadają się rodowici górale. Jest to gotowana fasola jaś z dodatkiem śliwek wędzonych oraz boczku, a często także z dodatkiem miodu pitnego. Brzmi niepozornie, ale to połączenie smakowe ma w sobie coś z fasolki po bretońsku, ale element nieoczywistej słodyczy przełamuje to skojarzenie. Fizioły mają bogatą historię, bowiem są w świątecznym menu Podhala od kilku już pokoleń. Mieszkańcy południa wiedzą, co dobre, bowiem fasola piękny jaś, stanowiąca trzon tej potrawy jest bogata w witaminy z grupy B, witaminy A, E, magnez, cynk, fosfor i żelazo. Natomiast wędzone śliwki bogate są w błonnik, witaminy A i K oraz naturalne antyoksydanty, które: wspierają metabolizm, działając przeczyszczająco i poprawiają perystaltykę jelit. Chronią też przed nadmiernym wchłanianiem cholesterolu i stabilizują poziom glukozy. Wiele przepisów na fizioły zawiera także: