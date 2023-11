Funkcja grzejnika bywa ignorowana. Rachunki za ogrzewanie niepotrzebnie rosną

Czy na diecie odchudzającej można jeść pieczywo?

Jednym z produktów od dawna wzbudzającym kontrowersje w temacie odchudzania jest pieczywo. Wiele osób twierdzi, że aby schudnąć, trzeba z niego zrezygnować, jednak specjaliści ds. żywienia przekonują, aby tego nie robić. Niezwykle istotne jest jednak jakiego rodzaju chleb czy bułki spożywamy.

Wyroby z oczyszczonej mąki pszennej nie są najlepszym wyborem, jeśli chcemy poprawić wygląd sylwetki, ponieważ nie wnoszą praktycznie nic dobrego do naszego organizmu. Po jaki chleb zatem można bez wyrzutów sumienia sięgać?

Jakie pieczywo można jeść na diecie?

Zdecydowanie lepszym wyborem będzie chleb czy bułki z mąki pełnoziarnistej - najlepiej żytniej, orkiszowej, owsianej czy gryczanej. Wiele osób mających nietolerancję na gluten - czy po prostu dbających o szczupłą sylwetkę - wybiera chleb na bazie ziaren bez dodatku mąki. To prawdziwa bomba witamin, minerałów i dodających energii składników, ponadto ma niski indeks glikemiczny i syci na długo. Co więcej, tego typu witalne pieczywo można z łatwością przygotować samodzielnie. Oto co będzie potrzebne.

Zdjęcie Jeśli chcesz schudnąć, możesz samodzielnie przygotować niezwykle zdrowy chleb bez mąki. Jest sycący i naprawdę smaczny / 123RF/PICSEL

Przepis na chleb bez mąki

Aby przygotować chleb bez mąki potrzebne będzie tylko kilka łatwo dostępnych składników.

Składniki 300 g płatków górskich owsianych

1 łyżeczka proszku do pieczenia

500 g półtłustego twarogu

3 jajka

50 g orzechów włoskich bez skórek

50 g pestki dyni lub słonecznika

30 g siemienia lnianego

1/2 łyżeczki soli

Sposób przygotowania:

Twaróg, płatki owsiane oraz siemię lniane, proszek do pieczenia, sól, jajka umieść w dużej misce i wszystko zblenduj na gładką masę. Następnie dodaj posiekane orzechy, pestki dyni oraz słonecznika i wymieszaj łyżką. Przełóż do foremki na chleb wyłożonej papierem do pieczenia. Chleb wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st. C na około godzinę. Wyjmij, ostudź na kratce. Gotowy chleb podawaj z ulubioną pastą kanapkową.