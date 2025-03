Środa Popielcowa to dzień, w którym katolicy uczestniczą w obrzędzie posypania głów popiołem. Symbolizuje on pokutę, nawrócenie oraz refleksję nad własnym życiem duchowym. Post ścisły w tym dniu oznacza, że wierni mogą spożyć tylko jeden większy posiłek oraz dwa mniejsze, które nie sumują się do pełnego posiłku . Dodatkowo należy powstrzymać się od spożywania mięsa.

Duszona ryba z warzywami to danie lekkostrawne, bogate w białko oraz cenne witaminy i minerały. Rybne mięso dostarcza organizmowi kwasów omega-3, które wspierają układ krążenia i działają przeciwzapalnie. Warzywa to źródło błonnika, witamin z grupy B, witaminy C oraz minerałów takich jak potas i magnez. To sprawia, że ten obiad jest nie tylko zgodny z postnymi zasadami, ale także niezwykle zdrowy. Smacznego!