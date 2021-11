Colin i Donna Craig-Brown pod koniec sierpnia przeprowadzali drobne porządki w swoim ogródku warzywnym, aby przygotować się na wiosenne sadzenie. W jednym miejscu ogródka rosło kilka dużych kęp chwastów, w które Colin zaczepiał motyką, kiedy uderzył w coś dużego i solidnego pod ziemią.

"Powiedziałem Donnie, że to musi być jeden z tych białych batatów, które wyhodowaliśmy, ponieważ niektóre z nich po prostu urosły masywnie" - relacjonował Colin Craig-Brown.



Mężczyzna kopał wokół niego motyką, aż wykopał duże warzywo korzeniowe o bardzo dziwnym wyglądzie. Nie miał pojęcia, co to było.

Kiedy przebił je widłami i skosztował, okazało się, że był to... ziemniak.



To najcięższy ziemniak na świecie? Okaże się!

Para zważyła ziemniaka i odkryła, że ​ma masę 7,9 kg - czyli był tak ciężki, że nie wolno byłoby go zabrać na pokład samolotu jako bagażu podręcznego! Po szybkim wyszukiwaniu w internecie okazało się, że tytuł Księgi Rekordów Guinnessa za najcięższy ziemniak był utrzymywany od 2011 roku przez ogrodnika z Nottinghamshire. Wyhodowane przed niego warzywo ważyło "zaledwie" 4,99 kg.

Nowy, jeszcze nieoficjalny rekordzista został zgłoszony do Księgi Rekordów Guinessa. Warzywo zostało ochrzczone jako Doug i zapakowane w dwie plastikowe torby z tyłu lodówki, aby zapobiec utracie wody, a więc wagi. Colin ma nadzieję, że utrzyma się w stosunkowo dobrej formie, dopóki zespół z Księgi Rekordów Guinnessa nie nawiąże z nimi kontaktu.



