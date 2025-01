Tradycyjna polska zupa ukoi żołądek i jelita. Magda Gessler dodaje jeden składnik

Oprac.: Agnieszka Boreczek

Zupa krupnik to jedno z najbardziej tradycyjnych polskich dań, ale nikt nie powiedział, że nie można z nim eksperymentować! Choć może się wydawać, że to zwykła zupa na bazie kaszy, ziemniaków i warzyw, krupnik kryje w sobie znacznie więcej, niż na pierwszy rzut oka widać. A to wszystko za sprawą restauratorki Magdy Gessler, znanej mistrzyni smaku, która podkręciła smak zupy... ogórkiem kiszonym. Chcesz przekonać się, jak smakuje danie z jej receptury? Przepis znajdziesz poniżej.