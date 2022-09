Remedium na różne dolegliwości często znajduje się w zasięgu ręki. Takim z pewnością jest sok z granatu

Pozyskiwany z granatu sok może nas uchronić przed wieloma problemami ze zdrowiem. To eliksir na różne dolegliwości

Sok z granatu obniża poziom cukru, cholesterolu i usuwa złogi

Owoc granatu i jego nasiona są bogate w witaminy A, B,C i E, fosfor, jod, potas i magnez. Jest on również bogaty w polifenole, czyli przeciwutleniacze

Sok z granatu - bomba witaminowa i eliksir zdrowia

Zdjęcie Owoc granatu ma wiele cennych właściwości dla naszego zdrowia

Sok z granatu usprawnia trawienie, łagodzi refluks, odmładza i chroni przed rakiem. Prawdziwy eliksir zdrowia? Potwierdzają to badania - do tej pory opublikowano ich ponad 200! Dlatego całkiem możliwe, że granat to najlepiej przebadany owoc na świecie. Jest skuteczny w walce z wolnymi rodnikami, działa przeciwzapalnie i zapobiega chorobom serca. Granat zawiera spore ilości witaminy C i polifenoli, czyli przeciwutleniaczy. Owoc granatu i jego nasiona są bogate w witaminy A, B i E, jod, fosfor, magnez i potas. Co jeszcze warto wiedzieć o soku z granatu?

Sok z granatu - jaki wybrać

Na początek podstawowa kwestia: jaki wybrać sok z granatu? Sprawa jest prosta. Najważniejszą cechą dobrego soku z granatu jest jego 100-procentowy, czysty skład. Powinien być wyciśnięty bezpośrednio z owoców - w grę nie wchodzi rozcieńczanie go innymi sokami czy wodą. Nie powinien być również dosładzany. Na etykiecie warto również poszukać informacji na temat zawartości polifenoli.

Dawkowanie soku z granatu

Zdjęcie Sok z granatu może łagodzić refluks, zbijać cukier i cholesterol / 123RF/PICSEL

Kiedy najlepiej pić sok z granatu? Profilaktycznie powinniśmy spożywać codziennie 40 ml soku z granatu. Dawkowanie soku wygląda następująco: zalecaną dzienną dawkę dzielimy na dwa razy. Sok z granatu przyjmujemy rano i wieczorem (dorośli). Jeśli chodzi o dzienną dawkę zalecaną dzieciom, to podajemy im sok w ilości o połowę mniejszej niż wspomniana. Pamiętajmy, że sok z granatu najlepiej pić przed posiłkiem.

Dlaczego warto pić sok z granatu?

Wystarczą trzy dziennie, żebyś już po tygodniu poczuła różnicę Sok z granatu od wieków jest uważany za remedium na różne dolegliwości. W starożytności uchodził za życiodajny nektar, a w średniowieczu uznawano go za napój gwarantujący długowieczność. Sok z granatu stał się popularny przede wszystkim dzięki polifenolom. Ilość przeciwutleniaczy zawarta w soku znacznie przewyższa tę, która znajduje się w zielonej herbacie czy czerwonym winie. Ze względu na pokaźną ilość antyoksydantów jest uważany za naturalny eliksir młodości - wpływa na wygląd naszej skóry i spowalnia procesy starzenia.

Owoc granatu jest bogaty w witaminę C, której jest w nim o wiele więcej niż w dobrze znanych cytrusach, witaminę E, witaminę B i witaminę A. Nie można również zapomnieć o pokaźnym zastrzyku substancji mineralnych i odżywczych, z których warto wymienić chociażby magnez, wapń, potas, krzem, jod czy fosfor. Oprócz tego granat jest bogaty w białko, błonnik, beta karoten czy kwas foliowy. Sok z granatu to prawdziwa bomba witaminowa!

Sok z granatu a cholesterol

Regularne picie soku z granatu ma też dobry wpływ na funkcjonowanie naszego mózgu. Poprawia koncentrację, wpływa na pamięć i minimalizuje ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. Napój zmniejsza też wchłanianie złego cholesterolu LDL, co chroni nas przed rozwojem chorób układu sercowo-naczyniowego. Spożywanie tego "eliksiru" działa również ochronnie na wątrobę i nerki.

Sok z granatu a cukrzyca

Zdjęcie Sok z granatów mogą spożywać również diabetycy / 123RF/PICSEL

Sok z granatu może również okazać się naszym sprzymierzeńcem, gdy chorujemy na cukrzycę typu 2. Udowodnili to badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. W ich naukowym eksperymencie wzięło udział 21 osób. Uczestnicy do wypicia otrzymywali losowo sok z granatu, wodę lub napój na bazie wody. Okazało się, że woda nie wpłynęła na poziom cukru we krwi żadnej z osób, a sok z granatów sprawiał, że po 15 minutach od jego spożycia zaczynał spadać. Swoje wnioski naukowcy opublikowali na łamach czasopisma naukowego "Current Developments in Nutrition". Badacze twierdzą, że chociaż soki nie są wskazane w diecie osób z rozwiniętą cukrzycą typu 2, to sok z granatów mogą spożywać również diabetycy.

Indeks glikemiczny soku z granatu wynosi 53 - oznacza to, że w przypadku soku z granatu 100 - proc. mamy do czynienia z niskim indeksem glikemicznym.

Sok z granatu na ciśnienie i miażdżycę

Zdjęcie Picie soku z granatu pomaga utrzymać odpowiedni poziom cholesterolu / 123RF/PICSEL

Sok z granatu - oprócz tego, że redukuje złogi i pomaga utrzymać odpowiedni poziom cholesterolu - obniża również ciśnienie krwi. Prawidłowe ciśnienie krwi odgrywa ważną rolę we właściwym funkcjonowaniu układu krążenia. Sok z granatu ma naturalne właściwości blokujące enzym konwertazy angiotensyny i substancję podnoszącą zawartość tlenku azotu - to dwa sposoby obniżenia ciśnienia krwi.

Z kolei gromadzenie się tłuszczy w tętnicach prowadzi do zablokowania przepływu krwi i powstania miażdżycy. Granat zawiera składnik punicalagin - to silny polifenol, który zmniejsza tworzenie się tłuszczy do nawet 40 procent. Badania opisywane w "The American Journal of Cardiology" wykazało, że sok z granatu miał duży wpływ na lepszy przepływ krwi do mięśnia sercowego u pacjentów zmagających się z chorobą wieńcową. Według badaczy osoby, które spożywały sok z granatu, miały o połowę niższą częstotliwość występowania bólu w klatce piersiowej.

Sok z granatu a leki na nadciśnienie

Jeśli pijemy sok z granatu, powinniśmy mieć na uwadze jego interakcje z innymi lekami. To m.in. inhibitory ACE, czyli grupa leków stosowanych przy nadciśnieniu. Sok z granatu może również nasilać działanie wafaryny, czyli substancji stosowanej po to, by obniżyć krzepliwość krwi.

Sok z granatu na raka

Zdjęcie Sok z granatu słynie z właściwości przeciwnowotworowych / 123RF/PICSEL

Sok z granatu ma również właściwości przeciwnowotworowe. Badania wykazały, że hamuje on inwazję komórek nowotworowych i zapobiega przerzutom. Sok z granatu wstrzymuje powstawanie zmian nowotworowych płuc, jelit, skóry, piersi, prostaty. Granat zawiera też składnik obniżający poziom antygenu gruczołu krokowego.

W tym miejscu warto wspomnieć o wyniku jednego z badań eksperymentalnych. Wzięli w nim udział mężczyźni cierpiący na raka prostaty, u których po operacji nastąpiło wznowienie choroby. Wskaźnikiem nawrotu jest podwyższony poziom markera nowotworowego we krwi - to antygen o nazwie PSA. Mężczyźni, u których to stężenie zaczęło się zwiększać, początkowo byli obserwowani w celu określenia tempa rozwoju choroby. Następnie otrzymali zalecenie, by codziennie pić sok z granatu. Dzięki temu ustalono, jak bardzo zmalała szybkość narastania guza po sokowej kuracji.

Wyciągi z owocu granatu mają również dobroczynne działanie w przypadku nowotworów piersi, które są hormonozależne. Blokują wydzielanie enzymu aromatazy, pełniącego ważną rolę w biosyntezie estrogenów zdolnych do pobudzania komórek rakowych w gruczole piersiowym.

Przeciwskazania do picia soku z granatu

Chociaż sok z granatu ma wiele cennych właściwości dla naszego zdrowia, czasami trzeba uważać z jego spożywaniem. Jednym z kluczowych przeciwwskazań do przyjmowania soku z granatu są choroby i dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym choroba wrzodowa, zapalenie błony śluzowej i nadkwaśność. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy to kolejne przeciwskazania do spożywania tego soku.

Sok z granatu a trzustka to również osobny temat. Osoby zmagające się z zapaleniem trzustki nie powinny spożywać wspomnianego napoju. Problemy trawienne to nie jedyne przeciwskazanie - soku z granatu nie powinny pić osoby ciepiące na zaparcia i hemoroidy.

