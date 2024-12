Do miski wsypać mąkę, zrobić dołek, wkruszyć do niego drożdże i posypać cukrem. Powoli wlewać do dołka ciepłe mleko mieszając je z drożdżami i zagarniając kilka łyżek mąki. Przykryć ściereczką i odstawić na 10-15 minut do wyrośnięcia.

Dodać jajka i mieszać łyżką wszystkie składniki. Gdy się połączą, dodać roztopione, ciepłe masło i zacząć wyrabiać składniki. Wyrabiać ciasto przez ok. 10 minut aż będzie gładkie. Przykryć i odstawić na ok. 45 minut.

Ciasto wyłożyć na stolnicę oprószoną mąką i powygniatać. Uformować kulę, podzielić na 4 części. Pierwszy kawałek ciasta chwilę zagnieść, następnie rozwałkować na okrąg o średnicy ok. 25 cm. Położyć go na dużej blaszce wyłożonej arkuszem papieru do pieczenia. Rozsmarować 1/3 masy makowej, pozostawiając ok. 1 cm wolnego brzegu.

Chwilę zagnieść i rozwałkować drugi kawałek ciasta i położyć go na pierwszym placku. Ponownie posmarować masą makową i położyć 3 blat z ciasta. Posmarować resztą masy i przykryć ostatnim krążkiem.

Ciasto pokroić na 16 części, nie docinając go do samego środka (pozostawić środek bez nacinania). Każdy kawałek obkręcić 2 razy, parami na zmianę, tzn. jeden kawałek obkręcić 2 razy w prawo, drugi sąsiadujący 2 razy w lewo. Przekręcone kawałki z każdej pary zlepić na końcu. Odstawić na ok. 20 minut do wyrośnięcia.