Właściwości suszonych śliwek

Niepozorny wygląd, charakterystyczny zapach i ukryte źródło witamin oraz minerałów. W suszonych śliwkach znajdziemy nie tylko witaminy, w tym m.in. A, C, E, K, B6 czy B12, ale także liczne minerały - mangan, miedź, potas, wapń, żelazo.

Włączenie ich do codziennej diety dostarcza organizmowi zapasu błonnika, czyli składnika odpowiadającego za prawidłową pracę układu pokarmowego. Po czym poznać jego zdrowotne działanie? Zapobiega nawracającym zaparciom, usprawnia perystaltykę jelit, reguluje problemy trawienne oraz utrzymuje równowagę mikroflory jelitowej. Dietetycy polecają suszone śliwki także osobom chcącym zrzucić kilka nadprogramowych kilogramów. To właśnie im dedykowany jest napój na bazie suszonych śliwek. Jak go przyrządzić?

Napój z suszonych śliwek - przepis

Składniki:

6 suszonych śliwek

2 szklanki przefiltrowanej wody

Przygotowanie:

Jeśli jest to konieczne, zaczynamy od usunięcia pestek z suszonych śliwek. Następnie kroimy każdą sztukę na pół i umieszczamy w litrowym słoiku. W czajniku gotujemy 1 litr wody, a następnie zalewamy umieszczone w naczyniu śliwki. Składniki pozostawiamy do całkowitego wystygnięcia. Po tym czasie szczelnie zakręcamy słoik i umieszczamy go w lodówce na ok. 24 godziny. Kolejnego dnia wyciągamy słoik z lodówki, odkręcamy go i za pomocą blendera miksujemy zawartość. Na tym etapie napój z suszonych śliwek jest już gotowy. Zaleca się przechowywanie domowego przetworu w lodówce przez maksymalnie 7 dni oraz wypijanie po 200 ml dziennie, najlepiej na czczo.

Kulinarne patenty na suszone śliwki

Napój z suszonych śliwek to niejedyny patent na wykorzystanie tych smacznych owoców w kuchni. Smakosze chętnie dodają je do owsianek, ryżanek, a także kaszy manny na mleku. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wzbogacić nimi owocowo-warzywne koktajle. Zwolennicy tradycyjnej kuchni polskiej nie wyobrażają sobie sycącego bigosu bez sporej garści suszonych śliwek. Kilka sztuk doda charakteru pasztetom mięsnym oraz wegańskim. Dietetycy zwracają uwagę, że suszone śliwki doskonale zastępują niezdrowe słodycze, dzięki czemu możemy się nimi zajadać w ciągu dnia.

