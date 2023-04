Ziemniaki, kartofle, pyry - w zależności od regionu Polski, warzywo najczęściej określane jest jednym z użytych przez nas zwrotów. Jednak wszystkie frazy mają wspólny mianownik - obierki. Choć pewnie znajdą się i tacy, którzy obraną skórkę z ziemniaka nazywać będą "odpadami po obieraniu ziemniaków". Ale do rzeczy...

W większości polskich domów obierki po ziemniakach najczęściej lądują w koszu, gdyż nie zdajemy sobie sprawy, jak i po co moglibyśmy je wykorzystać. Okazuje się, że jest wiele ciekawych przepisów, w których to właśnie obierki grają pierwsze skrzypce. Zobacz, co pysznego możesz zrobić z pozostałości po obranych ziemniakach.

Jak wykorzystać obierki z ziemniaków

Chipsy

Zanim zajmiemy się przygotowywaniem posiłków, trzeba pamiętać, by skórkę ziemniaka dokładnie wyszorować pod bieżącą wodą. Kiedy ten etap mamy już za sobą, możemy przystąpić do obróbki termicznej.

Obierki kroimy na mniejsze kawałki, polewamy oliwą i okraszamy solą oraz pieprzem. Opcjonalnie możemy użyć papryki w proszku lub naszych ulubionych przypraw. Tak przygotowane obierki przekładamy na blachę do pieczenia wyłożoną papierem do pieczenia i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza. Pieczemy od ośmiu do dziesięciu minut.

Chipsy z wykorzystaniem pozostałości po ziemniakach możemy także przygotować, smażąc je na patelni. Wówczas zamiast oliwy użyjmy dobrego oleju o wysokim stopniu dymienia.

Wywar

Obierki po ziemniakach mogą również posłużyć do ugotowania wywaru, który posłuży nam później jako jeden ze składników do zrobienia innych pysznych potraw czy sosów.

Obierki należy wymieszać z łupinami cebuli, skórkami po marchewce i liśćmi pora. Wszystko umieszczamy w wysokim garnku, zalewamy wodą i uzupełniamy o kilka ziaren ziela angielskiego, pieprzu czarnego i liście laurowe. Wywar powinien gotować się na małym ogniu przez minimum dwie godziny.

Omlet

Omlet serwowany na śniadanie to nie tylko doskonały w smaku posiłek, ale przede wszystkim prawdziwa bomba witaminowa. A co powiecie na omlet z obierkami po ziemniakach?

Zanim obierki wymieszamy z masą jajeczną, należy je lekko obsmażyć na złocisty kolor i okrasić ulubionymi przyprawami. Następnie obierki mieszamy z jajkami i smażymy na patelni. Smacznego!

